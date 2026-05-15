Распада се Тројка?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Готово четири године након што су обећавали нову политичку културу, транспарентност и стабилну власт, партнери из федералне коалиције данас све више подсјећају на савез који функционише док нема озбиљних одлука на столу.
Отказана сједница Представничког дома Федерације Босне и Херцеговине, уз међусобна пребацивања одговорности, отворила је питање које се мјесецима шапуће по политичким кулоарима – да ли се Тројка распада због принципа или тек сада на наплату долазе политички рачуни, функције и неиспуњени договори.
Све ово је знак да је коалиција у којој су странке Тројке (НиП, СДП, НС и још неке мале придружене) на "климавим ногама".
Да ситуација није добра, све чешће показују супротстављени ставови коалиционих партнера.
Најновији проблем настао је ове седмице када је због одлуке Клуба Народа и правде и Странке пензионера да се не појаве на сједници, она и отказана. У парламенту се могло сазнати да они уопште нису дошли на сједницу.
Аднан Делић, политички директор НиП-а и министар рада и социјалне политике у Федерацији Босне и Херцеговине, за Фактор је рекао да није посланик, али да зна због чега се то десило.
- Није тачно да се нису појавили како се тврди у медијима. Ту је била и предсједница Клуба у згради, и колега Амел Мекић, али проблем је био у томе што се нису успјели договорити са колегама о дневном реду. Наши приоритети нису испоштовани - казао је Делић, не улазећи у детаље.
Фактор је раније питао Амела Мекића, посланика НиП-а, зашто нико из НиП-а није дошао на сједницу, шта су разлози, на шта је он одговорио:
- Нисам дошао због предавања која нисам могао одложити, а зашто моје колеге нису дошле, то питајте њих, ја не знам.
На питање Делићу да ли је тачна информација која "кружи по кулоарима" да НиП планира изаћи из коалиције, Делић је рекао да нема ту информацију и да ће одговорити кад буде знао.
Међутим, како Фактор сазнаје, приликом договора страначких клубова у Парламенту ФБиХ није било никаквих проблема у визи са дневним редом, он је као такав прихваћен и до самог почетка сједнице се није знало да ће она бити одгођена.
Махир Мешалић, шеф Клуба посланика Демократске фронте (ДФ) у Парламенту Федерације БиХ, за Фактор истиче да на сам дан сједнице и договора прије почетка нису дошли ни СДП-ови посланици.
- Они су знали од раније, а нас нису обавијестили, опозиција је била ту. Питање је да ли они уопште више имају већину. Срамотно је њихово понашање, сада Наша странка и њихова предсједница Сабина Ћудић глуме опозицију, а једино што је тачно је чињеница да су све што је ХДЗ тражио они дали - поручио је Мешалић.
Истиче да је срамно сада пар мјесеци пред крај мандата лоше говорити на коалиционе партнере.
- Они су их бирали, ваљали им скоро четири године, а сад као ето не ваљају - закључује Мешалић.
Салко Зилџић (СДА), посланик у Парламенту Федерације БиХ, за Фактор каже да, уколико је тачна информација да је НиП због својих интереса одлучио бојкотовати сједницу Заступничког дома ФБиХ, онда је угрозио интересе Федерације БиХ и грађана овог ентитета.
- Хтјели су власт, па и под цијену да избаце оне које је народ изабрао. Они су се отуђили од народа, битна им је само фотеља - закључује Зилџић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 мј0
БиХ
4 мј1
Република Српска
2 д0
Република Српска
3 д0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
6 ч1