Хрватска уводи дугорочне визе за возаче из БиХ: Важан први корак, али не и коначно рјешење

Марија Милановић
15.05.2026 15:35

Фото: АТВ

Шта доноси усвајање измјена и допуна Закона о странцима у Хрватској? Који су то кључни ефекти, који поменуте измјене могу имати на сектор међународног друмског транспорта за возаче у БиХ?

„Усвојене измјене представљају први озбиљан институционални покушај државе чланице Европске уније да д‌јелимично прилагоди миграциони и боравишни режим специфичностима сектора транспорта и логистике, који је посљедњих година под снажним притиском због примјене правила 90/180 и система Entry/Exit System (ЕЕС)“, казао је проф. др Велибор Пеулић, представник Конзорцијума Логистика БиХ.

Најважнија новина односи се на могућност издавања дугорочних виза и регулисаног боравишног статуса професионалним возачима из трећих земаља, укључујући Босну и Херцеговину, наводи Пеулић.

ШТА ОВЕ ИЗМЈЕНЕ ДОНОСЕ?

• Једноставније процедуре ангажовања професионалних возача у Хрватској;

• Могућност дугорочнијег легалног боравка кроз визу Д и друге моделе привременог боравка;

• Већу правну сигурност за професионалне возаче;

• Смањење административних препрека за међународни друмски транспорт;

• Стабилније функционисање ланаца снабдијевања и транспортних операција.

"Важно је нагласити да дугорочна виза Д може значајно помоћи возачима који обављају међународни транспорт између Босне и Херцеговине и Хрватске, као и возачима ангажованим у хрватским транспортним компанијама", рекао је Пеулић.

МЕЂУТИМ, ПОТРЕБНО ЈЕ ПРЕЦИЗНО РАЗУМЈЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА

"Измјене хрватског Закона о странцима не укидају аутоматски европско правило 90/180 на нивоу цијелог шенген простора", наглашава Пеулић

То практично значи:

• Хрватска може регулисати боравак и рад на својој територији;

• Али друге Шенген државе и даље примјењују заједничка европска правила боравка;

• За међународне туре према Словенији, Аустрији, Њемачкој и другим државама ЕУ и даље остају отворена питања начина евиденције боравка професионалних возача.

"Због тога сматрамо да ово представља важан први корак, али не и коначно рјешење проблема професионалних возача из Босне и Херцеговине", нагласио је Пеулић.

Како он даље наводи, потребно је наставити активности према:

• Европској комисији,

• државама чланицама ЕУ,

• Транспортној заједници,

• ИРУ,

• институцијама Босне и Херцеговине,са циљем успостављања посебног европског режима мобилности за професионалне возаче у међународном друмском транспорту.

Сектор логистике и транспорта већ дужи период упозорава да професионални возачи не могу бити третирани као класични туристички или краткорочни миграциони боравци, наводи Пеулић,јер како каже, међународни транспорт представља стратешку инфраструктуру европске економије и ланаца снабдијевања.

„Очекујемо да ће наредни период донијети додатна појашњења проведбених процедура, посебно у вези са примјеном ЕЕС система и третманом професионалних возача унутар Шенген простора“, закључује Пеулић.

