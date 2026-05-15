Хрватска уводи дугорочне визе за возаче из БиХ: Важан први корак, али не и коначно рјешење

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Шта доноси усвајање измјена и допуна Закона о странцима у Хрватској? Који су то кључни ефекти, који поменуте измјене могу имати на сектор међународног друмског транспорта за возаче у БиХ?
„Усвојене измјене представљају први озбиљан институционални покушај државе чланице Европске уније да дјелимично прилагоди миграциони и боравишни режим специфичностима сектора транспорта и логистике, који је посљедњих година под снажним притиском због примјене правила 90/180 и система Entry/Exit System (ЕЕС)“, казао је проф. др Велибор Пеулић, представник Конзорцијума Логистика БиХ.
Најважнија новина односи се на могућност издавања дугорочних виза и регулисаног боравишног статуса професионалним возачима из трећих земаља, укључујући Босну и Херцеговину, наводи Пеулић.
• Једноставније процедуре ангажовања професионалних возача у Хрватској;
• Могућност дугорочнијег легалног боравка кроз визу Д и друге моделе привременог боравка;
• Већу правну сигурност за професионалне возаче;
• Смањење административних препрека за међународни друмски транспорт;
• Стабилније функционисање ланаца снабдијевања и транспортних операција.
"Важно је нагласити да дугорочна виза Д може значајно помоћи возачима који обављају међународни транспорт између Босне и Херцеговине и Хрватске, као и возачима ангажованим у хрватским транспортним компанијама", рекао је Пеулић.
"Измјене хрватског Закона о странцима не укидају аутоматски европско правило 90/180 на нивоу цијелог шенген простора", наглашава Пеулић
То практично значи:
• Хрватска може регулисати боравак и рад на својој територији;
• Али друге Шенген државе и даље примјењују заједничка европска правила боравка;
• За међународне туре према Словенији, Аустрији, Њемачкој и другим државама ЕУ и даље остају отворена питања начина евиденције боравка професионалних возача.
"Због тога сматрамо да ово представља важан први корак, али не и коначно рјешење проблема професионалних возача из Босне и Херцеговине", нагласио је Пеулић.
Како он даље наводи, потребно је наставити активности према:
• Европској комисији,
• државама чланицама ЕУ,
• Транспортној заједници,
• ИРУ,
• институцијама Босне и Херцеговине,са циљем успостављања посебног европског режима мобилности за професионалне возаче у међународном друмском транспорту.
Сектор логистике и транспорта већ дужи период упозорава да професионални возачи не могу бити третирани као класични туристички или краткорочни миграциони боравци, наводи Пеулић,јер како каже, међународни транспорт представља стратешку инфраструктуру европске економије и ланаца снабдијевања.
„Очекујемо да ће наредни период донијети додатна појашњења проведбених процедура, посебно у вези са примјеном ЕЕС система и третманом професионалних возача унутар Шенген простора“, закључује Пеулић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
41
16
30
16
23
16
12
16
05
Тренутно на програму