Вулић одбрусила Дураковићу: Шта се десило у Варешу о чему ФБиХ ћути?

Аутор:Славиша Ђурковић
Потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић каже да не би било лоше да Кристијан Шмит наметне закон о тзв. државној имовини. Посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Сања Вулић му одговара да Бошњацима одговара прича о имовини да би прикрили силне проблеме у ФБиХ. Да имовина припада ентитетима говори случај из Вареша, истиче Вулић.
"Морам да подсјетим потпредсједника Дураковића да је БиХ државна заједница састављена од два ентитета и три конститутивна народа, а не као што он и његови ментори истичу да се ради о држави. О каквом закону ми говоримо не знам чему ово додворавање Шмиту и осталим који припадају оном дијелу глобалиста који су начинили сва злодјела уназад неколико година првенствено Републици Српској, па и БиХ. Прича о имовини је скретање пажње са свих проблема који су тренутно у ФБиХ. Бошњачки политичари не желе да говоре о трамвајима, убицама, томе да им је Шмит морао суспендовати устав на један да би именовао "тројкине" људе на руководеће позиције и да би Нермин Никшић био премијер", каже Вулић.
Она истиче да о томе у ФБиХ не желе да говоре, него призивају Кристијана Шмита који је у БиХ дошао без релевантне резолуције Савјета безбједности.
"Знам да господина Дураковића и остале бошњачке политичаре боле дискусије које смо могли да чујемо на сједници Савјета безбједности. Оно што смо могли да чујемо и од Кине, Русије, САД. Оно што вама посебно смета је то што долази крај протекторату. Не морамо ми позивати никакве Шмитовце да говоре о имовини. Зато што је Дејтон јасно дефинисао да имовина припада ентитетима. Дошло је вријеме да људи који су изабрани на изборима сједну и договоре неке ствари. Оно што припада Српској, припада Српској. Нас не занима шта припада ФБиХ. Можемо говорити о неким објектима који припадају заједничким институцијама, али да говоримо о тзв. државној имовини, наравно ми о томе нећемо ни причати нити од нашег става одустати", рекла је Вулић.
Најбоље нам говори примјер из Вареша гдје је заједно Кристијан Шмит заједно са вашим другарима Никшићем и осталим дао у концесију на 100 година непознатој фирми из Енглеске имовине Вареша. Како је дао? Тако што та имовина припада ФБиХ и наравно да је дао што припада ФБиХ. Ви то да би заташкали помињете причу око подјеле имовине. Имовина припада ентитетима и тачка.
"Ако Шмит није био спреман или није могао да приволи домаће политичке лидере и оне који су требали да донесу државни закон о државној имовини, а то нису учинили, јер очигледно како све стране приказују, цијена за такав компромис је била превисок за свакога. Зато је можда и најбоље да неко неутралан донесе одлуку на можда незадовољство свих. Сви имамо зацементиране позиције. Имате оне који тврде да државна имовина искључиво БиХ, а да нико не спори ентитетима да користе ту имовину. Очигледно да се око тога није могло сложити, тако да би можда најбоље било да он на свом одласку донесе један закон који би прије свега био базиран на самим пресудама Суда БиХ и донесе рјешење које не би можда било на задовољство свих, али би сигурно БиХ и све нас кренуло напријед. Да гдје блокирамо због политичких позиција држава БиХ стагнира на свом прије свега европском путу", каже Дураковић.
