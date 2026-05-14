Цвијановић са Тарнером: Задовољство избалансираним приступом америчке администрације

Посјета Вашингтону била је прилика за разговор са чланом Представничког дома Конгреса САД из Републиканске странке Мајком Тарнером, са којим сам размијенила мишљења о тренутној политичкој ситуацији у БиХ, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Изразила сам задовољство избалансираним приступом америчке администрације према свим народима, као и чињеницом да по први пут постоји и економски интерес према БиХ", навела је она на Инстаграму.
Истакла је да је крајње вријеме да домаће институције преузму одговорност за све процесе, без страног диктата.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Вашингтону и са Клаудијом Тени, чланицом и копредсједавајућом српског кокуса у Представничком дому америчког Конгреса из Републиканске странке.
