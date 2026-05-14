Хитан апел УН да интервенише, генералу Младићу остало мање од мјесец дана живота

Породица генерала Ратка Младића, након одбијања хашког Механизма да буде пуштен на слободу из хуманитарних разлога, упутила је хитан апел свим тијелима УН за људска права, специјалним извјестиоцима и међународним правним организацијама да интервенишу прије него што буде прекасно, јер му је остало мање од мјесец дана живота.
"Саучесништво у овом нехуманом поступању кроз тишину и неактивност представља пораз свих цивилизацијских вредности које међународна заједница наводно заступа", истиче се у саопштењу породице Младић.
Породица изражава своје дубоко разочарање, огорченост и шок поводом данашње одлуке којом је одбијен захтјев за пуштање на слободу генерала Младића из хуманитарних разлога.
Ову одлуку породица недвосмислено сматра грубим пропустом правде и покушајем игнорисања и релативизације изузетно тешких чињеница које би, у било ком другом случају, представљале неоспоран основ за хуманитарно пуштање на слободу.
У саопштењу се оцјењује да је одлука предсједника Механизма упадљиво лишена релевантних правних цитата, озбиљне правне анализе и ваљаног образложења за закључак да се медицинске потребе генерала Младића могу адекватно задовољити у затворској болници.
Породица генерала Младића указује да је таква тврдња неодржива с обзиром на његово тренутно стање након два разорна мождана удара претрпљена у размаку од само неколико недјеља.
Умјесто тога, одлука се готово искључиво ослања на чињеницу да је затворска болница "новоизграђена", потпуно занемарујући питање да ли је та установа заиста капацитирана да пружи специфичну палијативну његу неопходну за пацијента у терминалној фази, истиче се у саопштењу.
Такође, додаје се да се одлука парадоксално позива на изјаве генерала Младића из јуна 2025. године, дате прије можданих удара, када је он наводно изразио задовољство одређеним аспектима третмана.
"Потпуно је ирелевантно шта је особа која пати од деменције изјавила пре годину дана, у поређењу са данашњом ситуацијом у којој он лежи непокретан, везан за кревет и лишен моћи говора", наглашава се у саопштењу, које потписује генералов син Дарко Младић.
У саопштењу се указује да је данашња стварност сурова и неоспорна и да је 10. априла ове године, након првог можданог удара, генерал Младић изгубио способност говора и добио тешке сметње при гутању.
Указује се и на игнорисање дијагнозе, јер су цивилне и затворске медицинске службе првобитно порицале мождани удар, упорно тврдећи да су симптоми посљедица обичне уринарне инфекције.
Породица подсјећа да је 2. маја, усљед неадекватног надзора и лијечења након првог удара, генерал Младић претрпио други, још разорнији мождани удар, а љекари су потврдили да се овај сценарио могао спријечити да је правовремено примијењена одговарајућа терапија.
Иако су, како се истиче у саопштењу, независни српски експерти захтијевали хитан МРИ преглед /магнетну резонанцу/, затворско особље је то одбијало чак и након што су коначно признали постојање другог можданог удара.
Тренутно стање је такво да је генерал Младић потпуно дехомогенизован, везан за постељу, неспособан за комуникацију и захтијева помоћ при исхрани, односно храњење кашиком, изгубио је когнитивне функције, више не препознаје ни љекаре који су га лијечили годинама.
У саопштењу се наводи и терминална прогноза, односно да постоји општи консензус који дијеле три српска љекара, два независна вјештака које је именовао Механизам, па чак и судије са којима се предсједник суда консултовао, а то је да је генерал Младић терминално болестан са прогнозом живота краћом од мјесец дана.
"Породица не може да прихвати да се човеку у оваквом стању, на самом прагу смрти, ускраћује минимум људскости, право да своје последње дане проведе у адекватном хоспису или болници у Србији, окружен најмилијима", истиче се у саопштењу.
Породица Младић истиче да је оваква одлука у директној супротности са "Манделиним правилима" УН, која прописују да затвореници задржавају своје достојанство и право на здравствену заштиту једнаку оној у широј заједници.
У саопштењу се подсјећа да међународно право јасно истиче да даље задржавање у притвору губи сваку сврху када је затвореник на издисају.
"Игнорисањем ових чињеница, Механизам озбиљно доводи у питање свој легитимитет као институције правде, претварајући се у нешто сасвим друго", упозорила је породица Младић, преноси Срна.
Породица указује да је посебно значајно издвојено мишљење судије Ниамбе, која се успротивила одлуци предсједника Механизма и која је исправно закључила да терминална дијагноза и акутно неуролошко пропадање захтијевају хитно пуштање на слободу, наглашавајући да палијативна њега мора укључивати породични контакт и достојанствено окружење, што затвор никада не може бити.
Хашки Механизам одбио је захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију, због тешког здравственог стања, уз образложење да је његово стање, иако је "у посљедњим фазама свог живота", "лоше због хроничних болести", али "другачије у односу на неизљечиве болести са брзим напредовањем".
У одлуци се поново тврди да је генерал Младић под надзором "најбољих стручњака" и да "добија сву неопходну његу".
