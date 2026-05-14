Говедарица се поново захвалио Додику, Вукановића назвао примитивцем

Небојша Вукановић настављао обрачун са функционерима СДС-а. На ред је дошао Вукота Говедарица, начелник Гацка, који се захвалио Милораду Додику због рјешавања проблема магистрале која пролази кроз Гацко. Говедарица се у свом одговору поново захваљује Додику, а Вукановића назива примитивцем коме све смета.
"Разлика између мене и Вукановића у овом случају лежи у поимању одређених друштвених појава. Треба направити диференцијацију између политике и институционалне сарадње. Покушати послије толико времена мени „пришити реп“ опозиционог издајника је крајња злоба у којој Вукановић има јасну намјеру да сукобом који креира са опозиционарима који се не слажу са његовим ставовима види као прилику да поврати лош политички рејтинг. Додику сам се захвалио јавно на једној од локалних сједница парламента у децембру мјесецу прошле године јер се послије једног нашег разговора заузео да нам се ријеши проблем главне магистрале која пролази кроз центар Гацка. Није морао Додик да се заузме око проблема за који сам га замолио али се заузео, и на томе му хвала још једном јер у име грађана Гацка, немам право ничије добро да сакријем. И наравно захвалан сам ЈП Путеви Републике Српске јер тај посао финансирају у цјелости", написао је Говедарица.
Коментарисао је Говедарица и примједбу Вукановића што је на литији ходао у литији поводом празника Светог Василија у Никшићу са СНСД-овим Илијом Таминџијом.
"Видим да је споран и мој хришћански аспект што сам са некадашњим колегом из скупштинских клупа а из противничког табора, Илијом Таминџијом у једном дијелу свечане литије поводом празника Св. Василија корачао Никшићким улицама и поразговарао као човјек а не као примитивац коме све смета. Одмах да кажем да је мој свеукупан утисак са величанствене литије поводом Крсне славе општине Никшић био један од љепших доживљаја за мојих 50 година, укључујући све људе са којима сам у тој црквеној и молитвеној поворци комуницирао, па и са Илијом Таминџијом. Били су ту и моји пријатељи из СДС-а, Весо Вујовић, Бојан Самарџић, Александар Ћеранић и други. Да, и да не заборавим, било је људи и из црногорског ДПС-а, и са њима сам искомуницирао по гдје коју реченицу. Да сам срео и Небојшу Вукановића, и са њим бих се поздравио и поразговарао".
Говедарица пише да ће се ту зауставити о Вукановићевом "силовању" људи из опозиције који не виде проблеме као што их види он.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић написао је у тексту на свом блогу како је остао у шоку када је видио да се Говедарица захваљује Милораду Додику на сарадњи.
"Све је јасно у сваки коментар је сувишан, посебно ако се има у виду да је Вукота Говедарица направио коалицију са ДНС-ом Ненада Нешића, исто као Маринко Божовић у Источној Илиџи, која је сада у Гацку на климавим ногама јер је Нешић кренуо у масовна запошљавања у општинским јавним предузећима и установама на која је поставио диркеторе ДНС-а уз помоћ Вукоте Говедарице. Од како је изабран за начелника Гацка, Вукота Говедарица је прекинуо сваки однос са нама из Листе за правду и ред, без икаквог повода и разлога, није нас чак ни звао на славу општине, гдје је главна звијезда био Драшко Станивуковић, а јуче, на празник Светог Василија Острошког и Тврдошког Чудотворца, Вукота се није у литији одвајао од Илије Таминџије", написао је Вукановић.
Вукановић је у посљедњих неколико дана ушао у жесток сукоб са функционерима СДС-а које оптужује да опструишу кандидатуру Бранка Блануше, а на крају се сукобио и са самим Бланушом.
