Говедарица забранио испашу стоке са подручја других општина

08.05.2026 19:16

Фото: Pixabay

Наредба о забрани номадске испаше оваца, коза и говеда на пољопривредном земљишту, на снази је од почетка овог мјесеца на подручју општине Гацко.

Мјера се односи на власнике стоке из других општина, а донесена је с циљем спречавања појаве и ширења заразних болести животиња те заштите здравља становништва.

Како је наведено у наредби начелника Вукоте Говедарице, због све чешће појаве заразних болести повезаних с неконтролисаном номадском испашом, инспекцијске службе спроводиће појачане контроле, док ће прекршиоци бити строго санкционисани, преноси "Агроклуб".

Стока затечена у номадској испаши на пољопривредним површинама биће присилно уклоњена.

Из надлежног Одјељења за инспекцијске послове подсјећају и како је на снази Одлука о заштити усјева и засада од пољске штете, којом је од 1. маја па до завршетка жетве забрањена испаша стоке на земљишту намијењеном пољопривредној производњи.

Појачана инспекцијска контрола спроводиће се током цијелог периода, уз предвиђене казне за све који прекрше прописане мјере.

