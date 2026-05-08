Обновом стамбених зграда до веће енергетске ефикасности у Српској

Представници Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Њемачког друштва за међународну сарадњу ГИЗ потписали су у Бањалуци, меморандум о разумијевању којим се предвиђа унапређење енергетске ефикасности у сектору становања.
Меморандумом су обухваћене четири локалне заједнице у Републици Српској, с тим да би у случају да то дозволе новчана средства, биле обухваћене још двије.
Пале, Власеница, Градишка и Модрича биће дио пројекта "Акција заједнице за енергетску транзицију у БиХ“. Уколико буде довољно новца пројекат ће се реализовати у још два града Српске, Дервенти и Теслићу.
Циљ је да се побољша квалитет живота грађана кроз обнову стамбених зграда. Њемачки ГИЗ обезбјеђује и техничку подршку пројекту.
"Имамо јако добру сарадњу са Фондом РС и још једном се захваљујемо директору за сву посвећеност, на конкретним акцијама које доприносе бољитку грађана. Радујем се будућој сарадњи са Фондом и са свим актерима укљученим у воја посао", Каже Марајка Хар, пројектни менаџер ГИЗ-а.
Ради се о наставку успјешне сарадње Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Српске и њемачког ГИЗ-а. Прошле године је пројекат реализован у Милићима, Сокоцу, Чајничу и Добоју. Укупна вриједност пројекта износила је 289 хиљада марака и толико би оквирно требало да буде и ове године.
"Пројекти су финансирани на начин да 25% суфинансира Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске, 25% финансирају локалне заједнице,а 50% сами ЗЕВ-ови", рекао је Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске.
Пројекат би требало да буде реализован до краја ове грађевинске сезоне. Стамбене зграде које буду обнављане биће енергетски сертификоване.
