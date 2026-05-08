Све креће из Бањалуке: 116 општина добија бесплатан интернет

АТВ
08.05.2026 15:20

Фото: Pexels/Photo by Brett Sayles

У Бањалуци ће 10. маја званично почети успостава бесплатних јавних Вај-Фај мрежа у 116 општина широм Босне и Херцеговине, у оквиру иницијативе Европске уније и Владе Њемачке "WiFi4WB".

Догађај ће бити одржан у Кући Милановића са почетком у 10 сати, једној од првих локација са инсталираним WiFi4WB хотспотом, а програм укључује обраћања званичника, потписивање Меморандума о разумијевању те симболично прво повезивање на јавну Вај-Фај мрежу.

Грађанима би кроз овај пројекат требало бити омогућено бесплатно и поуздано кориштење интернета на одабраним јавним локацијама широм Босне и Херцеговине и региона Западног Балкана.

Иницијатива WiFi4WB дио је пројекта EU4Digital, који финансирају Европска унија и њемачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој, док имплементацију спроводи ГИЗ.

