Све креће из Бањалуке: 116 општина добија бесплатан интернет

У Бањалуци ће 10. маја званично почети успостава бесплатних јавних Вај-Фај мрежа у 116 општина широм Босне и Херцеговине, у оквиру иницијативе Европске уније и Владе Њемачке "WiFi4WB".
Догађај ће бити одржан у Кући Милановића са почетком у 10 сати, једној од првих локација са инсталираним WiFi4WB хотспотом, а програм укључује обраћања званичника, потписивање Меморандума о разумијевању те симболично прво повезивање на јавну Вај-Фај мрежу.
Грађанима би кроз овај пројекат требало бити омогућено бесплатно и поуздано кориштење интернета на одабраним јавним локацијама широм Босне и Херцеговине и региона Западног Балкана.
Иницијатива WiFi4WB дио је пројекта EU4Digital, који финансирају Европска унија и њемачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој, док имплементацију спроводи ГИЗ.
