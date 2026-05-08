Рецепт за најбржи колач од јабука: Ово је била бакина тајна, а сад је ваша

Аутор:АТВ
Нема ничег љепшег од мириса свјеже печеног колача од јабука који се шири кућом, посебно када је једноставан и брз за припрему.
Овај рецепт био је тајна многих бака, а прави се лако, траје кратко и резултат је мекан колач, сочан и пун укуса.
Идеалан је када вам неочекивано дођу гости или желите брзи десерт за сваку прилику.
Састојци:
3 до 4 средње велике јабуке
150 г шећера
2 јаја
150 мл уља
200 г брашна
1 прашак за пециво
1 кашичица цимета
Прстохват соли
По жељи: шака ораха или суво грожђе
Припрема:
Огулите и очистите јабуке, па их исијеците на танке кришке или коцкице. Поспите их мало циметом да додатно ослободе мирис.
У великој чинији умутите јаја са шећером док смјеса не постане пјенаста. Додајте уље и промијешајте. У посебној чинији помијешајте брашно, прашак за пециво, со и цимет, па полако умијешајте у течну смјесу.
У тијесто лагано умјешајте исјечене јабуке (и орахе или грожђе ако их користите). Мијешајте њежно, само толико да се састојци сједине.
Сипајте смјесу у претходно подмазан и побрашњен плех. Пеците у претходно загријаној рерни на 180°Ц око 35 до 40 минута, или док чачкалица убачена у средину колача не изађе чиста.
Бакини трик за сочан колач
Тајна је у пјенастој основи тијеста и благом мијешању: јаја умутите добро, а јабуке додајте на крају, њежно. Ово осигурава да колач буде мекан, а јабуке задрже своју сочност. Још један трик је да јабуке не гулите превише - коре дају додатну арому и текстуру, пише Она
