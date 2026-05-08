Пут Острога пјешице кренуло 20 вјерника

08.05.2026 09:58

ходочашће Осторг
Фото: Srna

Из порте храма Рођења Пресвете Богородице у Вишеграду јутрос је ка манастиру Острог пјешице кренуло 20 ходочасника који би у острошку светињу требли да стигу уочи празника Светог Василија Острошког.

Ово прво пјешачко ходочашће из Вишеграда ка једном од највећих православних светиња организује новоосновано вишеградско Светосавско ходочасничко удружење "Враћам се, Јерусалиме".

Члан Удружења Младен Пецикоза рекао је новинарима да овогодишње поклоничко путовање има посебну симболику, јер се организује у години када вишеградски храм обиљежава 140 година постојања.

Организатори наводе да рута није лака, али истичу да су вјера, добра припрема и искуство појединих учесника важан ослонац током пута.

Међу ходочасницима је и Дијана Чарапић, којој је ово прво пјешачко ходочашће до Острога.

"Имала сам жељу да кренем још прошле године, али сам се плашила. Када сам чула да се ове године полази директно из Вишеграда, одлучила сам да будем дио овог путовања", рекла је Чарапићева.

Долазак ходочасника у манастир Острог очекује се за четири дана

