Сутра нерадни дан у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској сутра ће бити нерадни дан поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе.
У складу са Законом о празницима Републике Српске сутра неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
Начелници општина, односно градоначелници ће одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединица локалне самоуправе дужни да раде у дане празника и у ком обиму ради задовољења неопходних потреба грађана
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
12
23
12
21
12
18
12
15
12
12
Тренутно на програму