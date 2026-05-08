Сутра нерадни дан у Српској

АТВ
08.05.2026 08:42

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
У Републици Српској сутра ће бити нерадни дан поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе.

У складу са Законом о празницима Републике Српске сутра неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне д‌јелатности.

Начелници општина, односно градоначелници ће одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединица локалне самоуправе дужни да раде у дане празника и у ком обиму ради задовољења неопходних потреба грађана

Нерадни дани

Република Српска

Дан побједе над фашизмом

Влада Републике Српске

9. мај

