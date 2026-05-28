Пољопривредници још чекају средства из градског буџета у Бијељини

Аутор:АТВ
Коментари:2
Градски одбор СНСД-а Бијељина упозорава да бројни пољопривредници у Семберији од градоначелника Бијељине и Градске управе и даље чекају средства која су им обећана и одобрена из буџета града.
Из тог одбора саопштено је да Влада Републике Српске редовним исплатама подстицаја показује да систем може функционисати када постоји одговорност према људима који живе од свог рада и домаћој пољопривредној производњи.
Из СНСД-а подсјећају да је Скупштина града Бијељина усвојила рекордан аграрни буџет од 4,5 милиона КМ за 2026. годину, али да готово половина године пролази без стварне исплате подстицаја људима који живе од пољопривреде.
Истовремено, од планираних 2,8 милиона КМ подстицаја за 2025. годину до данас је исплаћено свега три одсто /89.000 КМ/, и то углавном за манифестације и организоване посјете сајмовима, док конкретни подстицаји пољопривредницима практично нису реализовани, наведено је у саопштењу.
Из бијељинског СНСД-а су додали да је невјероватна и чињеница да Градска управа још није измирила ни све обавезе из 2024. године, јер се удружењима пољопривредника и даље дугује скоро 25.000 КМ.
"Пољопривредник не може планирати живот и рад на основу `Фејсбук` објава и политичких перформанси. Људима који живе од пољопривреде потребни су сигурност, јасни рокови и институције које испуњавају своје обавезе онда када
је то најпотребније", додали су из тог одбора, преноси Срна
У саопштењу се истиче да је поражавајуће што, упркос обезбијеђеним средствима и усвојеном аграрном буџету, пољопривредници у Семберији од градоначелника Бијељине већ мјесецима добијају само нова обећања и политичке представе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
7 ч0
Најновије
18
31
18
29
18
20
18
16
18
15
Тренутно на програму