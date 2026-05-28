Тришић-Бабић: Српска домаћин људима који вјерују да се свијет не може градити притисцима и наметањима

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић истакла је да имена учесника Европског самита о економији и безбједности у Бањалуци говоре да Република Српска више није мјесто о којем други одлучују, него мјесто с којим се разговара.
"Прије неколико мјесеци у Вашингтону предсједник Милорад Додик је иницирао разговор о идеји да Бањалука постане мјесто гдје ће се окупљати људи који имају храбрости да размишљају слободно и стратешки. Та идеја је постала стварност", написала је Бабићева на друштвеној мрежи "Икс".
Бабићева је истакла да је поносна што је Република Српска домаћин људима који вјерују да се свијет не може градити притисцима и наметањима, него разговором, поштовањем и сарадњом.
"Захваљујући Голд институту, Бањалука је данас окупила генерала Мајкла Флина, /познату америчку новинарку/ Лару Логан, /савјетника у предизборној кампањи Доналда Трампа 2016. године/ Џорџа Пападопулоса, европске парламентарце, безбједносне стручњаке и људе из политичког и пословног живота САД и Европе. То говори да Република Српска више није мјесто о којем други одлучују, него мјесто с којим се разговара", нагласила је Бабићева, преноси Срна
У организацији Голд института за међународну стратегију данас се у Бањалуци одржава први Европски самит о економији и безбједности на коме је више од 100 учесника из више од 20 земаља.
