Остојић: Уклонити обиљежја која вријеђају српско достојанство

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је данас да би законом о гробљима требало да буде коначно ријешен проблем споменика који вријеђају достојанство српског народа и српских жртава.
"Када је ријеч о оваквим питањима, морамо се окупити као народ и изнијети јасан став", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци, гдје је присуствовао сједници Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Он је нагласио да је важно да се уклоне обиљежја попут оног у Модрану код Дервенте, али и сва друга обиљежја у Српској која подсјећају на НДХ.
Остојић је рекао да ће ресорно министарство и даље подржавати рад БОРС-а, те пружати помоћ борцима и породицама погинулих.
Говорећи о Закону о правима бораца, Остојић је нагласио да су овај акт подржали и представници владајућих партија у Народној скупштини Српске, али и опозициони посланици.
"Неопходно је и да убудуће, када је ријеч о општим стварима, као што је питање бораца и борачких категорија, сви дају свој допринос - локалне заједнице и институције Српске и политичке партије, невладине организације, да би вратили достојанство онима који су најзаслужнији за стварање Српске, због чега данас живимо у слободи", нагласио је Остојић.
Предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић рекао је да једном за свагда треба ставити тачку на фашистичка обиљежја која вријеђају српски народ и да је припремљен нацрт закона који ће бити прослијеђен Народној скупштини Српске на усвајање већ на првој наредној сједници, преноси Срна
Гагић је истакао да БОРС није задовољан процесом запошљавања дјеце погинулих бораца, али да се ресорни министар Радан Остојић заједно са премијером Савом Минићем труди да се то реализује, те да треба позвати на одговорност оне који у локалним заједницама не спроводе одлуке Владе Српске.
"Има много случајева да се у локалним заједницама запошљавају друга лица, а не дјеца погинулих бораца. Мора се, како је обећано, запослити 500 дјеце погинулих бораца и одговорни у локалним заједницама треба да схвате да не могу наставити страначко запошљавање пред изборе", рекао је Гагић.
Гагић је најавио да ће у сарадњи са Асоцијацијом стваралаца Републике Српске покренути иницијативу, коју ће прослиједити Народној скупштини, о очувању Републике Српске која подразумијева заустављање преноса надлежности и забрану играња са имовином Српске.
