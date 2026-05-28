Сутра пуштање у рад најсавременије опреме за терапију малигнитета

Аутор:

АТВ
28.05.2026 15:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић сутра ће у Бањалуци присуствовати отварању 35. Мајских пулмолошких дана и свечаности поводом пуштања у рад најсавременије опреме за терапију малигних обољења.

Стручни скуп биће одржан у 8.45 часова Кући Милановића, најављено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Скуп организују Удружење пулмолога/пнеумофтизиолога Републике Српске у сарадњи са Удружењем интензивиста за нехируршке гране, Универзитетским клиничким центром Републике Српске и Медицинским факултетом Универзитета у Бањалуци, преноси Срна.

Шеранић ће у 11.00 часова присуствовати свечаности поводом пуштања у рад трећег линеарног акцелератора и уређаја за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука, у згради Поликлинике УКЦ-а Српске

УКЦ Републике Српске

Мајски пулмолошки дани

Ален Шеранић

малигна обољења

