Састанак Додика и Шојгуа у Москви: Настављамо да се боримо за исте вриједности

Делегација Републике Српске, коју чине предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимир, састала се данас у Москви са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.
На почетку састанка Шојгу је пожелио добродошлицу Додику и Будимиру. Поручио је да ће Русија наставити да пружа свеобухватну политичку подршку Републици Српској и на међународној сцени, те захвалио Додику за учешће на прослави Дана побједе у Москви 9. маја, преноси РТРС.
Додик је рекао да су односи двије земље без отворених питања и да се настављају борити за исте вриједности, за властиту државу и народ.
"Добро сте примијетили да је Република Српска под сталним притиском", рекао је Додик током састанка.
Додик је изразио подршку напорима у специјалној војној операцији у Украјини и саучешће за напад младе у студентском дому у Луганској Народној Републици, наводећи да је то био терористички чин.
Претходно је Додик учествовао на пленарној сједници Међународног форума о безбједности у Москви, гдје је поручио да је српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику и оставља простор за слободну егзистенцију малих држава.
