Logo
Large banner

Састанак Додика и Шојгуа у Москви: Настављамо да се боримо за исте вриједности

Аутор:

АТВ
28.05.2026 14:01

Коментари:

0
У Москви су се састале делегације Републике Српске Милорада Додика и Жељка Будимира са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.
Фото: RTRS

Делегација Републике Српске, коју чине предсједник СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимир, састала се данас у Москви са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

На почетку састанка Шојгу је пожелио добродошлицу Додику и Будимиру. Поручио је да ће Русија наставити да пружа свеобухватну политичку подршку Републици Српској и на међународној сцени, те захвалио Додику за учешће на прослави Дана побједе у Москви 9. маја, преноси РТРС.

Додик је рекао да су односи двије земље без отворених питања и да се настављају борити за исте вриједности, за властиту државу и народ.

"Добро сте примијетили да је Република Српска под сталним притиском", рекао је Додик током састанка.

Додик је изразио подршку напорима у специјалној војној операцији у Украјини и саучешће за напад младе у студентском дому у Луганској Народној Републици, наводећи да је то био терористички чин.

Претходно је Додик учествовао на пленарној сједници Међународног форума о безбједности у Москви, гдје је поручио да је српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику и оставља простор за слободну егзистенцију малих држава.

Милорад Додик

Република Српска

Додик у Москви: Српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Сергеј Шојгу

Русија

Милорад Додик Москва

Састанак

Међународни форум Москва

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац: Мјере ограничења маржи дале резултате, заштита потрошача се наставља

1 ч

0
Повећана примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце

Република Српска

Повећана примања за незапослене родитеље четворо и више дјеце

2 ч

3
књиге уџбеници

Република Српска

Влада Српске издваја око 16 милиона КМ за бесплатне уџбенике

2 ч

0
Граорац: Ослобађање Дураковића - безобразна одлука

Република Српска

Граорац: Ослобађање Дураковића - безобразна одлука

2 ч

2

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner