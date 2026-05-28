Logo
Large banner

Ђоковић игра сутра око 15.30 часова против Фонсеке

28.05.2026 15:01

Коментари:

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће сутра око 15.30 часова против Бразилца Жоаа Фонсеке у трећем колу Ролан Гароса, саопштили су данас организатори такмичења.

Програм на стадиону "Филип Шатрије" почиње у 11 часова када ће на терен изаћи Ига Швјонтек и Магда Линет, а затим ће играти Мира Андрејева и Марије Бузукова.

Како се наводи, меч између Ђоковића и Фонсеке неће почети прије 15.30 сати.

Српски и бразилски тенисер ће у Паризу одиграти први међусобни дуел.

Ђоковић је четврти тенисер свијета, док је Фонсека 30. на АТП листи.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Хроника

Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

52 мин

0
Мјесец планета

Занимљивости

Стиже риједак плави Мјесец: Ова три знака очекује талас среће и великих промјена

1 ч

0
Пас ротвајлер сједи на поводцу поред свог власника на клупи у парку.

Србија

Пас напао дијете у центру града: Грађани дозивали у помоћ

1 ч

0
Ива Јовић

Тенис

Српкиња запалила Париз: Млада тенисерка гази све пред собом

1 ч

0

Више из рубрике

Ива Јовић

Тенис

Српкиња запалила Париз: Млада тенисерка гази све пред собом

1 ч

0
Новак Ђоковић, Ролан Гарос 2026, меч против Француза Валентана Ројера

Тенис

Француз оптужио Ђоковића: Стално то ради

3 ч

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Тенис

Познати детаљи сарадње Ђоковића и Троицког

5 ч

0
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Тенис

Тешка завршница за Ђоковића у Паризу, ипак иде у треће коло

20 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner