Ђоковић игра сутра око 15.30 часова против Фонсеке

Програм на стадиону "Филип Шатрије" почиње у 11 часова када ће на терен изаћи Ига Швјонтек и Магда Линет, а затим ће играти Мира Андрејева и Марије Бузукова.

Како се наводи, меч између Ђоковића и Фонсеке неће почети прије 15.30 сати.

Српски и бразилски тенисер ће у Паризу одиграти први међусобни дуел.

Ђоковић је четврти тенисер свијета, док је Фонсека 30. на АТП листи.