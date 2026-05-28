Ђоковић игра сутра око 15.30 часова против Фонсеке

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће сутра око 15.30 часова против Бразилца Жоаа Фонсеке у трећем колу Ролан Гароса, саопштили су данас организатори такмичења.
Програм на стадиону "Филип Шатрије" почиње у 11 часова када ће на терен изаћи Ига Швјонтек и Магда Линет, а затим ће играти Мира Андрејева и Марије Бузукова.
Како се наводи, меч између Ђоковића и Фонсеке неће почети прије 15.30 сати.
Српски и бразилски тенисер ће у Паризу одиграти први међусобни дуел.
Ђоковић је четврти тенисер свијета, док је Фонсека 30. на АТП листи.
