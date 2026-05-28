Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

Италијан Јаник Синер поражен је од Аргентинца Хуана Мануела Серундола са 3:2 у сетовима другог кола Ролан Гароса.
Иако је све дјеловало да ће Синер са лакоћом славити у овом мечу, повреда и висока температура у Паризу помрсили су конце најбољем тенисеру свијета. Италијан је повео са 2:0 у сетовима. Експресно је славио против Серундола са 6:3 и 6:2.
У трећем сету настају компликације за Италијана. Синер је водио са 5:1 и недостајао му је гем да заврши овај меч. Међутим, ту су услиједили здравствени проблеми, а Аргентинац се враћа у меч и добија сет за 7:5.
У четвртом сету Серундолу поново прави изненађење и добија Синера са 6:1 у гемовима чиме је изједначио меч на 2:2. На старту посљедњег сета непрепознатљив Синер. Са два добијена брејка Серундолу је повео са 4:0 и играо нестваран тенис.
Изморени Синер није одговарао на нападе Серундола, а Аргентинац је играо најбољи тенис у каријери. На крају је у посљедњем сету славио са 6:1.
