Влада Српске издваја око 16 милиона КМ за бесплатне уџбенике

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској за школску 2026/2027. годину.
Влада континуирано обезбјеђује бесплатне уџбенике још од школске 2007/2008. године, а број ученика обухваћених овом мјером из године у годину расте, с циљем пружања подршке породицама и обезбјеђивања једнаких услова за образовање свих ученика.
За школску 2026/2027. годину бесплатни уџбеници биће обезбијеђени за око 80.500 ученика основних школа у Републици Српској.
Набавка ће бити реализована у сарадњи Министарства просвјете и културе и јединица локалне самоуправе, према моделу суфинансирања у оквиру којег би општине учествовале са 20%, а градови са 30% средстава, док би преостали дио обезбиједила Влада Републике Српске.
