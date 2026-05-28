Logo
Large banner

Влада Српске издваја око 16 милиона КМ за бесплатне уџбенике

Аутор:

АТВ
28.05.2026 13:30

Коментари:

0
књиге уџбеници
Фото: ATV

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској за школску 2026/2027. годину.

Влада континуирано обезбјеђује бесплатне уџбенике још од школске 2007/2008. године, а број ученика обухваћених овом мјером из године у годину расте, с циљем пружања подршке породицама и обезбјеђивања једнаких услова за образовање свих ученика.

Сједница Владе Републике Српске

Економија

ЛИСТА: Влада Српске одредила максималне марже за лијекове и намирнице

За школску 2026/2027. годину бесплатни уџбеници биће обезбијеђени за око 80.500 ученика основних школа у Републици Српској.

Набавка ће бити реализована у сарадњи Министарства просвјете и културе и јединица локалне самоуправе, према моделу суфинансирања у оквиру којег би општине учествовале са 20%, а градови са 30% средстава, док би преостали дио обезбиједила Влада Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

уџбеници за дјецу

основна школа

Бесплатни уџбеници

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Граорац: Ослобађање Дураковића - безобразна одлука

Република Српска

Граорац: Ослобађање Дураковића - безобразна одлука

2 ч

2
Професор Глен Дизен се обраћа на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци, 28.05.2026.

Република Српска

Дизен: Америчка политика деведесетих је била погрешна

3 ч

0
Немања Старовић, министар за европске интеграције Србије

Република Српска

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

3 ч

0
Милорад Којић

Република Српска

Којић: Ослобађање Дураковића ван домена права, затвара се могућност за поновно процесуирање

3 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner