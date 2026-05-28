Мушкарац (59) ухапшен због обљубе дјетета: Ужас у Трстенику

Аутор:

АТВ
28.05.2026 14:11

Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Крушевцу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су мушкарца старог 59 година из Трстеника због сумње да је у протеклом периоду извршио кривично дјело обљуба са дјететом.

Како је саопштено из Полицијске управе у Крушевцу, сумња се да је осумњичени у ранијем периоду имао интимне односе са дјететом, због чега је против њега покренут поступак пред надлежним тужилаштвом.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу, мушкарцу је одређено задржавање до 48 сати. Он ће, након истека мере задржавања, уз кривичну пријаву за кривично дјело обљуба са дјететом бити приведен надлежном тужиоцу, пред којим ће бити саслушан на околности кривичног дјела које му се ставља на терет.

Даља истрага требало би да утврди све околности овог случаја, као и период у ком се, како се сумња, кривично дјело догодило. Надлежни органи настављају рад на случају, а више детаља биће познато након саслушања осумњиченог у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу.

(Телеграф.рс)

