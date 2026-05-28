Logo
Large banner

Тежак удес на Козари - ватрогасци извлачили људе из аута

Аутор:

Стеван Лулић
28.05.2026 13:33

Коментари:

0
Несрећа на Козари
Фото: Ватрогасци Приједор

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у Националном парку Козара Бенковац.

Због тежине несреће морали су да реагују и приједорски ватрогасци који су извлачили људе из аутомобила.

Да ли, и колико, има повријеђених ватрогасци нису навели.

Како се може видјети на фотографијама које су објавили, један аутомобил је слетио са пута, а од даљег сурвања у провалију зауставило га је дрво.

Осим ватрогасаца, на терену су биле и екипе полиције и Хитне помоћи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Ватрогасци

Козара

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Катастрофалне поплаве у Јабланици.

Хроника

Истрага разорних поплава у Доњој Јабланици: ФУП изузима документацију из Министарства привреде ХНК

2 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

3 ч

0
Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Хроника

Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

4 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У саобраћајној несрећи код Сарајева повријеђене двије особе

4 ч

0

  • Најновије

15

47

Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

15

46

Шок у Паризу! Синера избацио 58. играч свијета

15

38

"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

15

34

Најгори тим Лиге шампиона зарадио више од освајача Лиге конференције

15

30

Шеранић: Од 1. јула увећан матерински додатак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner