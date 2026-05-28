Дјечак свирепо убијен па спаљен - жена случајно снимила ватру

Аутор:АТВ
Коментари:3
Жена која је на дан злочина у Клајн Упалу у Њемачкој прошлог октобра случајно мобилним телефоном снимила дим и мању ватру - управо на мјесту гдје је касније пронађено тијело 8-годишњег Фабијана – описала је тај тренутак током суђења за убиство.
На суђењу поводом убиства дјечака Фабијана, који је убијен у октобру прошле године, пред Покрајинским судом у Ростоку у Њемачкој настављена је детаљна анализа трагова и доказа. Шестог дана процеса, исказ је дала жена свједок, која је на дан злочина направила три фотографије. На њима се виде облаци дима и мања ватра на мјесту гдје је касније пронађено тијело дјечака, у близини мјеста Клајн Упал, пише “Велт”.
Према оптужници, тијело дјетета је 10. октобра 2025. поливено запаљивом течношћу и запаљено како би били уклоњени трагови злочина. Истог дана је свједок, 36-годишња жена која живи у Клајн Упалу, случајно пролазила тим подручјем са својим понијем.
Водила је коња пјешице пољским путем кроз шуму, као што је често чинила. Том приликом прошла је и поред језерцета крај којег је Фабијан пронађен 14. октобра 2025, након четвородневне интензивне потраге. Према метаподацима са њеног телефона, фотографије ватре и бијелог дима снимљене су 10. октобра у 14.59 и 15.00 часова.
Како је изјавила пред судом, призор је изгледао “као мала логорска ватра”. Ипак, помислила је да је ријеч о контролисаном спаљивању растиња ради уклањања трске око језерцета. Када се касније враћала из шетње кроз шуму, ватра је већ била угашена.
Судско вијеће током процеса разматра велики број индиција и свједочења. “Велт” пише да 30-годишња оптужена Ђина Х. до сада није износила одбрану нити се изјашњавала о оптужбама. Она се терети да је 10. октобра усмртила Фабијана са шест убода ножем.
Двоје свједока изјавило је да су на дан злочина видјели возило оптужене на пољском путу недалеко од мјеста гдје је касније пронађено тијело дјечака.
Према њиховим исказима, пикап возило је 10. октобра изашло са споредног пута у Клајн Упалу. Један 18-годишњак, који је тог дана са колегама скупљао камење на њиви и био на паузи за ручак, рекао је да је аутомобил одмах препознао.
Истим пољским путем користила се и жена која је шетала са својим понијем. Међутим, колега младог пољопривредника рекао је да није могао да види ко је управљао возилом. Оба свједока су навела да се аутомобил кретао у смјеру Уфала, а да је долазио из правца језерцета удаљеног неколико стотина метара, где је касније пронађено Фабијаново тијело.
Суд је на почетку процеса саопштио и да је завршен извјештај о вјештачењу ножа који је тек недавно био предмет додатне анализе. О резултатима ће се расправљати накнадно. Ријеч је о једном од више ножева који су били предмет истраге. Оружје којим је извршено убиство до данас није пронађено.
Ово је био шести дан суђења. Оптужена је годинама била у вези са Фабијановим оцем, све до привременог раскида у августу прошле године, а у међувремену су поново заједно. Од новембра 2025. налази се у истражном притвору, наводи “Велт”.
Суђење у судници 2.002 Покрајинског суда у Ростоку пратило је око 80 посматрача. Судско вијеће је поново репродуковало гласовне поруке које су размјењивали оптужена и Фабијанов отац (35), који су у вријеме дјечаковог нестанка били више или мање раздвојени.
Њихов однос описан је као веза са честим раскидима и помирењима. У гласовним порукама жена је преклињала тадашњег бившег партнера да јој се врати. Истовремено му је, у порукама које је понекад слала из минута у минут, пребацивала да јој не дозвољава да учествује у потрази за несталим Фабијаном, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
15
47
15
46
15
38
15
34
15
30
Тренутно на програму