Израелска војска: Елиминисани финансијски и технички званичници Хамаса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелска војска саопштила је да је током нових операција у Појасу Газе елиминисала више високорангираних припадника Хамаса одговорних за финансијске токове, техничку подршку и војну инфраструктуру ове палестинске организације.
Према тврдњама Израелских одбрамбених снага (ИДФ), ријеч је о људима који су имали кључну улогу у финансирању и обнови војних капацитета Хамаса након вишемјесечних сукоба.
Свијет
Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве
Међу убијенима је, према наводима ИДФ-а, Ихаб Хризим, којег израелске власти описују као једног од главних финансијских оперативаца Хамаса. Израел тврди да је био задужен за пребацивање милиона долара ка војном крилу Хамаса и организовање финансијске мреже која је служила за набавку оружја и логистику.
Израел је истовремено потврдио и ликвидацију Мохамеда Одеха, који је недавно именован за новог шефа војног крила Хамаса након смрти његовог претходника, наводи ВОЕ. Према израелским тврдњама, Одех је био повезан са планирањем и извођењем напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године.
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да ће Израел "наставити лов на све одговорне за масакр од 7. октобра", додајући да су сви лидери Хамаса "обиљежени".
Свијет
Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно
Према информацијама из Газе, током напада погођене су зграде у централним дијеловима града, а палестински извори наводе да међу погинулима има и цивила. Хамас за сада није објавио детаљне информације о броју страдалих нити званично коментарисао тврдње о улози убијених оперативаца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Наука и технологија
3 ч1
Свијет
4 ч0
БиХ
4 ч8
Најновије
15
47
15
46
15
38
15
34
15
30
Тренутно на програму