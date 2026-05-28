Израелска војска: Елиминисани финансијски и технички званичници Хамаса

28.05.2026 13:26

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Фото: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Израелска војска саопштила је да је током нових операција у Појасу Газе елиминисала више високорангираних припадника Хамаса одговорних за финансијске токове, техничку подршку и војну инфраструктуру ове палестинске организације.

Према тврдњама Израелских одбрамбених снага (ИДФ), ријеч је о људима који су имали кључну улогу у финансирању и обнови војних капацитета Хамаса након вишемјесечних сукоба.

Међу убијенима је, према наводима ИДФ-а, Ихаб Хризим, којег израелске власти описују као једног од главних финансијских оперативаца Хамаса. Израел тврди да је био задужен за пребацивање милиона долара ка војном крилу Хамаса и организовање финансијске мреже која је служила за набавку оружја и логистику.

Убијен и нови војни командант Хамаса

Израел је истовремено потврдио и ликвидацију Мохамеда Одеха, који је недавно именован за новог шефа војног крила Хамаса након смрти његовог претходника, наводи ВОЕ. Према израелским тврдњама, Одех је био повезан са планирањем и извођењем напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године.

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да ће Израел "наставити лов на све одговорне за масакр од 7. октобра", додајући да су сви лидери Хамаса "обиљежени".

Према информацијама из Газе, током напада погођене су зграде у централним дијеловима града, а палестински извори наводе да међу погинулима има и цивила. Хамас за сада није објавио детаљне информације о броју страдалих нити званично коментарисао тврдње о улози убијених оперативаца.

