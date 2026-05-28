ЕК казнила Тему са 200 милиона евра због кршења Закона о дигиталним услугама

28.05.2026 12:53

Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.
Фото: V H/Pexels

Европска комисија казнила је данас кинеску платформу Тему са 200 милиона евра због кршења европског Закона о дигиталним услугама (ДСА), наводећи да компанија није довољно контролисала безбједност и законитост производа који се продају преко платформе.

Европска комисија саопштила је да постоји велика вјероватноћа да потрошачи у Европској унији на платфоми Тему могу да наиђу на нелегалне или небезбједне производе.

Брисел посебно замјера компанији начин на који процјењује ризике и контролише понуду производа на платформи.

Према наводима Комисије, Тему користи опште смјернице за електронску трговину умјесто детаљне процјене ризика специфичних за сопствену платформу.

Европске власти навеле су и да систем промоција и маркетинга који користи Тему додатно повећава ризик од ширења нелегалних производа.

Истрага је показала озбиљне проблеме са безбједношћу одређених артикала који се продају преко платформе.

Велики број тестираних пуњача није прошао основне безбједносне провјере, док су поједине играчке за дјецу садржале хемикалије изнад дозвољених граница или представљале ризик од гушења због ситних дијелова.

Тему има рок до 28. августа да представи план мјера којим би исправио уочене пропусте. Уколико Европска комисија прихвати план, компанија ће добити додатни рок за спровођење промена, док ће се у супротном суочити са додатним новчаним казнама, наводи се на веб страници Европске комисије.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

