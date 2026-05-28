Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце

АТВ
28.05.2026 12:29

Хрватска влада је са сједнице у четвртак, 28. маја, у Сабор упутила нови приједлог Закона о сузбијању непријављеног рада којим се уводи нови режим кажњавања, односно пооштравају новчане казне за послодавце по непријављеном раднику, зависно од понављања прекршаја.

„Предлаже се прецизирање одредбе која уређује поступање надлежне инспекције приликом провођења надзора ради отклањања правних празнина и олакшане примјене законских одредби, успостава сразмјерног система кажњавања који строже кажњава послодавце који поновљено користе непријављени рад, као и измјена модела јавне објаве података на попису послодаваца“, навела је државна секретарка Министарства рада, породице, пензијског система и социјалне политике Републике Хрватске Маргарета Мађерић.

Нови Закон о сузбијању непријављеног рада Влада је упутила у Сабор на доношење по хитном поступку уочи туристичке сезоне, као и ради усклађивања са измјенама Закона о странцима.

Међу кључним новостима је строже кажњавање послодаваца који поновљено користе непријављени рад. Тако се, уз постојеће санкције од 2.650 и 6.630 евра, уводи нова новчана санкција у износу од 8.000 евра по непријављеном раднику за послодавца за којег се трећи пут у три године утврди да користи непријављени рад.

Новина је и заштита послодаваца који запошљавају држављане трећих земаља у ситуацијама административног кашњења у рјешавању захтјева за продужење дозволе. Тако се непријављеним радом држављанина треће земље неће сматрати рад након истека дозволе ако је захтјев за продужење те дозволе поднесен прије истека њеног важења, у складу са прописима који уређују боравак и рад странаца.

Међу новинама које се предлажу је и обавезна пријава радника на пензијско осигурање до пуног радног времена ако већ ради код другог послодавца у непуном радном времену, преноси Радиосарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

Рад на црно

казне

посао

Инспекција

