Нове дојаве о бомбама у загребачким школама: Познато ко је на мети

28.05.2026 09:43

Фото: МУП Хрватске

Нове дојаве о подметнутим бомбама стигле су данас на адресе више школа у Загребу, што је изазвало узнемиреност након што је Хрватску у априлу погодио талас лажних пријетњи.

У Гимназији „Луцијан Врањанин“ у Загребу јутрос је стигла дојава о бомби, након чега су полицијске екипе одмах изашле на терен. Према незваничним информацијама, ученици су након прегледа објекта враћени на наставу.

Истовремено, хрватски медији јављају да су и друге основне и средње школе у Загребу јутрос поново биле мете дојава о бомбама.

Подсјећамо, током априла 2026. године Хрватску је погодио талас лажних дојава о постављеним бомбама у школама и другим институцијама. Те пријетње изазвале су хаос, приморавајући полицију на масовне евакуације и детаљне прегледе објеката.

Полиција је крајем априла потврдила хапшење три млађе особе које се сумњиче да су повезане са слањем око 220 лажних пријетећих мејлова. Против ухапшених су поднесене кривичне пријаве за тежи облик кривичног дјела – тероризам, с обзиром на то да су поруке слате с циљем озбиљног застрашивања становништва, циљајући образовне установе и медијске куће, преноси Јутарњи.хр.

