Конференција у Бањалуци поводом 25 година рада Бањалучке Берзе

Аутор:АТВ
У Бањалуци је данас почела свечана конференција поводом обиљежавања 25 година постојања и успјешног рада Бањалучке берзе, која је током протекле двије и по деценије постала кључни сегмент финансијског тржишта Републике Српске.
Скуп је окупио око 250 учесника, међу којима су најистакнутији представници финансијског и економског сектора региона.
Конференцији присуствују министарка финансија Републике Српске Зора Видовић, директор Комисије за хартије од вриједности, као и директори берзи из Београда, Загреба, Љубљане и Сјеверне Македоније.
