Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци

У организацији Голд института за међународну сарадњу, у Бањалуци је почео први Европски самит о економији и безбједности чији је предсједавајући Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност.
Више од стотину учесника, из 20 земаља стигло је у Бањалуку.
Из САД и Европе, на самиту, учествују истакнути појединци из свијета политике, безбједности, дипломатије, бизниса.
На данашњој церемонији отварања обратиће се предсједник Голд института Ели Голд и Ана Тришић Бабић из Канцеларије за међународну сарадњу Српске.
Генерал Флин говориће о будућности трансатлантске безбједности у мултиполарном свијету, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић о дипломатској и економској визији Републике Српске, док ће предсједник Владе Саво Минић учествовати у завршним обраћањима која би требало да одреде оквир за наставак трансатлантског дијалога са Балканом.
Са учесницима самита сутра би, по повратку из Москве, требало да разговара и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
У Бањалуци је отворена Канцеларија Голд института за међународну стратегију Европа чиме је Бањалука постала први европски представник вашингтонске организације.
