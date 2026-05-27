Голд институт отворио канцеларију у Бањалуци, прва у Европи

27.05.2026 19:27

Економски и безбједносни Самит у организацији Голд института из Вашингтона одржава се 27. и 28. маја у Бањалуци. У највећем граду Српске отворена је и Канцеларија Голд института за међународну стратегију Европа чиме је Бањалука постала први европски представник вашингтонске организације.

Панел окупља више од 100 учесника из 20 земаља, а чине га представници академске заједнице, политичари, економисти и људи из бизниса.

Самит се састоји од три панела, а теме се тичу економије и безбједности , каже за АТВ директор центра Јана Лончар.

Канцеларија Голд центра у Бањалуци

"Отворена је Канцеларија Голд института за међународну стратегију и Европу. Бањалука је почаствована што је управо Голд институт из Вашингтона да европска канцеларија буде у Европи", каже Лончар.

Поред америчког генерала Мајкла Флина и предсједника Голд института Елија Голда, на панелу би требало да се обрате и Роб Рос, Глен Дизен и Питер Р. Хјуси.

"Будите уз нас ова два дана, ово је добра прилика и за Бањалуку и за Републику Српску и за привлачење инвестиција. Сам институт је настао као посљедица дипломатских активности које су представници наше Републике проводили у посљедњих неколико година и мјесеци", каже за АТВ Лончар.

