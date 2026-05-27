Цвијановић: Драго ми је да сам допринијела развоју Прњавора

Аутор:

АТВ
27.05.2026 18:52

Фото: X / Жељка Цвијановић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да јој је драго што је, уз предсједника Милорада Додика и друге представнике републичке и локалне власти из редова СНСД-а, имала прилику да допринесе развоју Прњавора.

Цвијановићева је захвалила градском руководству, са градоначелником Дарком Томашем на челу, за дугогодишњу успјешну сарадњу, као и Повељу почасног грађанина коју су јој данас уручили.

"Са истом енергијом, одговорношћу и посвећеношћу настављамо даље - за још снажнији и успјешнији Прњавор и Републику Српску", поручила је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Жељки Цвијановић данас је у Прњавору уручена Повеља почасног грађанина са златним грбом града, која јој је додијељена поводом Дана града за значајне резултате и залагања од интереса за град и ширу заједницу.

