У Бањалуци први Европски самит о економији и безбједности

У организацији Голд института за међународну сарадњу, у Бањалуци је почео, први Европски самит о економији и безбједности, чији је предсједавајући Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност.
Првог дана самита, који је потврда све бољег позиционирања Републике Српске у дипломатској, безбједносној и економској агенди, организован је свечани пријем учесника и радна вечера. Госте је дочекао предсједник Републике Српске, Синиша Каран. Више од стотину учесника, из 20 земаља стиже у Бањалуку.
Из САД и Европе, на самиту, учествују истакнути појединци из свијета политике, безбједности, дипломатије, бизниса. Свакако, најинтересантнији су учесници блиски новој америчкој администрацији.
Ели Голд, предсједник Голд института, обратиће се на свечаној церемонији отварања, заједно са Аном Тришић Бабић из Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, док ће генерал Мајкл Флин говорити о будућности трансатлантске безбједности у мултиполарном свијету.
Биће организована три панела, на којима ће учесници бити и званичници Републике Српске.
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говориће о дипломатској и економској визији Републике Српске, док ће предсједник Владе Саво Минић учествовати у завршним обраћањима која би требало да одреде оквир за наставак трансатлантског дијалога са Балканом.
Са учесницима самита, у петак би, по повратку из Москве, требало да разговара и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
