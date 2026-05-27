Додик: Докторанди неће остати без посла

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, најјаче владајуће странке у Републици Српској, најавио је данас да ће у Влади Српске покренути иницијативу за рјешење питања статуса великог броја докторанада из Српске који студирају у Србији, а нису успјели да докторирају у предвиђеном року, због блокаде и отежаног функционисања тамошњих универзитета у посљедњих годину и по.
Ради се о великом броју докторанада, запослених на јавним универзитетима у Републици Српској, који би, због такве ситуације могли да остану без посла, а универзитети без већ скоро па готових доцената.
"То је за нас као елементарна непогода, морамо да реагујемо и ја ћу са људима у Влади Републике Српске видјети да нађемо системско рјешење. Тим људима мора да се да нови рок, да се задржи њихов статус и да видимо на који начин они могу да заврше своје студије и стекну неопходна звања", рекао је Додик у Москви за медије из Републике Српске.
Најављујући пуну подршку докторандима, Додик је навео да они нису криви за насталу ситуацију и објаснио и на овом примјеру како се дешавања у Србији рефлектују и на Републику Српску.
"То говори колико је било погрешно обустављање наставе и других процеса на универзитетима", прокоментарисао је предсједник СНСД и указао на конкретне посљедице.
Додик је истакао да се не треба потцијенити ниједну науку нити научну грану, али и указао да се само може замислити какво ће образовање студенти медицине и неких других егзактних наука стећи са прекинутим процесом.
Он је нагласио да подржава те људе и да ће са сарадницима учинити све да институционално и системски буде отклоњен тај проблем, преноси Срна
"Ми ћемо то ријешити кроз одлуку Владе, а ако је потребно, мијењаћемо и Закон", поручио је предсједник СНСД и упозорио да "ти људи не смију имати посљедице, јер их они нису проузроковали".
Више десетина запослених на јавним универзитетима у Источном Сарајеву и Бањалуци је на докторским студијама на универзитетима у Србији, углавним из области за које не постоје студије трећег циклуса у Републици Српској.
Због једноипогодишњих проблема у функционисању високошколских установа у Србији, нису могли да докторирају у предвиђеном року, па по истеку рока избора на универзитетима на којима раде, остају без посла, ако не буде нађено системско рјешење.
Закон о високом образовању Републике Српске није могао да предвиди ситуацију, каква је била на универзитетима у Србији у претходних годину и по, па је за рјешавање насталог проблема потребно ново системско рјешење.
