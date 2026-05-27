САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе су објавиле награду до 10 милиона долара за информације које би довеле до откривања и блокирања разних канала финансирања либанског шиитског покрета Хезболах, наводи се у саопштењу објављено на веб-сајту Стејт департмента.
"Програм 'Награде за правду' Стејт Департмента САД нуди награду до 10 милиона долара за информације које воде до нарушавања финансијских механизама Хезболаха. Ово је само почетак. Свако ко и даље штити или сарађује са овом терористичком организацијом, треба да схвати да ће бити позван на одговорност", наводи се у саопштењу.
САД су данас санкционисале девет особа које "омогућавају Хезболаху да поткопа суверенитет Либана", унапређују "злонамјерну агенду иранског режима и активно ометају пут ка миру и опоравку либанског народа", додаје се у саопштењу.
Власти су истакле да су ознаке усмјерене на појединце који ометају разоружавање Хезболаха, укључујући "чланове парламента, иранског дипломату који крши суверенитет Либана и либанске безбједносне званичнике који су злоупотребили своје улоге у корист терористичке организације".
Стејт департмент је нагласио да је примарни циљ САД у Либану потпуно разоружавање милиција Хезболаха и обнављање пуне и монополске контроле либанске владе над својом територијом, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
09
17
58
17
54
17
45
17
41
Тренутно на програму