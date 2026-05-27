Шкоти поново траже независност, Лондон не да

АТВ
27.05.2026 17:17

Парламентарци из редова Шкотске националне партије (СНП) и Зелених подржали су приједлог за одржавање новог референдума о независности Шкотске од Уједињеног Краљевства.

За приједлог лидера СНП-а Џона Свинија гласала су 72 посланика. Против је било 55, док су два била уздржана.

Ипак, приједлог је наишао на зид у Лондону који је одбио да дозволи шкотском парламенту да организује друго гласање.

"Влада Уједињеног Краљевства не подржава независност и други референдум", саопштено је из Даунинг стрита.

"Народу је потребно да се њихове владе концентришу на оно што је заиста важно – економски раст, трошкови живота, јавне службе. Наш фокус мора да буде на раду а не подјелама. Уочи гласања 2014. постојао је консензус свих странака, цивилног друштва и у шкотском и парламенту УК да се организује референдум. Тог консензуса сада нема", поручили су из Лондона.

Интересантно је, примећује Би-Би-Си, да премијери Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске сви желе да "раскину" са УК.

На претходном референдуму о независности Шкотске у септембру 2014. године, 55,3 посто бирача је гласало против, док се 44,7 одсто изјаснило за излазак Шкотске из састава Велике Британије.

Истраживања јавног мњења показују да је ове године та разлика мање више иста – око 56 одсто се противи независности, док је 44 одсто подржава, преноси РТ Балкан.

Тагови :

Шкотска

Велика Британија

Лондон

