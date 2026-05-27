НАТО симулира рат: Њемачки војници вјежбали убијање непријатељског војног врха

Док у источном крилу НАТО-а траје велики број војних вјежби усмјерених на сценарио потенцијалног сукоба са Русијом, њемачке специјалне снаге у Литванији увјежбавају "ликвидацију и хватање непријатељског војног врха" у оквиру маневара под називом "Сребрни бодеж 2026", што у преводу значи убиство руских војних лидера.
Како је саопштио Бундесвер, њемачки специјалци су, у оквиру НАТО вјежбе "Пламени мач 2026", у сарадњи са литванском војском, тренирали операције иза непријатељских линија.
Вјежба, која је трајала три недјеље током маја, била је заснована на сценарију у којем је дио Балтика окупиран двадесет дана након избијања рата.
Према сценарију, дијелови Естоније и Литваније налазе се под окупацијом, непријатељске снаге напредују ка Вилњусу, НАТО је изгубио ваздушну надмоћ, а јединице Алијансе дјелују дубоко иза непријатељских линија.
Директор специјалних снага Бундесвера Торстен Глоцкин изјавио је да је циљ маневара био што реалистичнији тренинг.
"Овдје вјежбамо са партнером са којим бисмо се борили и у случају активирања савезничких обавеза – што ближе реалности, раме уз раме против непријатеља", навео је Глоцкин.
У оквиру такозваног "специјалног извиђања", снаге су увежбавале идентификацију "високовредних циљева", укључујући командне центре и војно руководство противника.
Према опису вјежбе, задаци су подразумијевали припрему за прецизне ударе и хватање непријатељског командног кадра – што практично подразумијева ликвидацију или отмицу непријатељских генерала.
Додатни задаци укључивали су саботаже критичне инфраструктуре, попут радара, далековода и мостова на територији под контролом непријатеља.
Током маневара, њемачки специјалци су увежбавали и хапшење наводног саботера и пребјега из сопствених редова, осумњиченог за припрему напада хемијским или биолошким оружјем.
Операција хватања изведена је ваздушним путем на "окупираној" територији Литваније, након чега је осумњичени пребачен у зону под контролом НАТО-а.
У вјежби су учествовали Команда специјалних снага, хеликоптерско крило Бундесвера, бинационална транспортна ескадрила "Рајна", транспортно ваздухопловно крило, као и Оперативна команда Бундесвера.
Иако Русија није директно именована као противник, изјаве њемачких званичника и сам сценарио вјежбе јасно указују на то против кога су активности усмјерене.
"Литванија је један од кључних стубова њемачког ангажмана у НАТО-у", изјавио је генерал Глокцин.
"Наши литвански партнери су у оквиру 'Пламеног мача' створили реалистичне услове засноване на искуствима сукоба у Украјини, са што мање вјештачких елемената вјежбе, што одговара посебном значају Литваније као фронтовске државе НАТО-а", додао је.
Поред "Пламеног мача" и "Сребрног бодежа", дуж источног крила НАТО-а тренутно се одржава и више других војних вјежби у близини руске границе.
