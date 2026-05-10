Logo
Large banner

Украјински дронови погодили складишта нафте у НАТО земљи

Аутор:

АТВ
10.05.2026 22:46

Коментари:

0
Дрон у лету
Фото: АТВ

Летонски министар одбране Андрис Спрудс поднио је у недјељу оставку након што су у четвртак два украјинска дрона долетјела из правца Русије и погодила складишта нафте.

Раније у недјељу, летонска премијерка Евика Силина затражила је његову оставку, рекавши да противдронски системи нису били довољно брзо распоређени.

hrvatska zastava

Регион

Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

За новог министра одбране именовала је пуковника летонске војске Раивиса Мелниса.

Летонија и Литванија у четвртак су позвале НАТО да појача противваздушну одбрану у њиховом региону након што су два дрона прелетјела руску границу и погодила складиште нафте у Летонији.

Сибиха потврдио: Дронови су наши

Украјински министар одбране Андриј Сибиха потврдио је да су дронови украјински.

Напоменуо је да су дронови улетјели у Летонију због "руског електронског ратовања које је намјерно преусмјерило украјинске дронове са њихових циљева у Русији".

Полиција ротација

Свијет

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

Као одговор на инциденте са дроновима, Украјина разматра слање стручњака који би помогли у јачању ваздушне безбједности изнад балтичких држава, преноси "Индекс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Украјина

дрон

Летонија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

3 ч

0
Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

Свијет

Сјеверна Кореја промијенила Устав: Слиједи нуклеарни удар ако...

5 ч

0
Жена у бијелом мантилу сједи за микроскопом и гледа црвену течност у мензури

Свијет

Несташица хемикалије од које зависи свијет

5 ч

0
Виктор Орбан и Петер Мађар

Свијет

Згазиће вас: Орбан послао поруку Петеру Мађару

6 ч

0

  • Најновије

22

46

Украјински дронови погодили складишта нафте у НАТО земљи

22

42

Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

22

37

Стојан Врањеш одиграо 300. утакмицу у Борчевом дресу

22

34

Полицајац убио бившу жену и двоје дјеце, па себе

22

09

Минић послао поруку Додику - зна се на кога се односи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner