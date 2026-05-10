Украјински дронови погодили складишта нафте у НАТО земљи

Летонски министар одбране Андрис Спрудс поднио је у недјељу оставку након што су у четвртак два украјинска дрона долетјела из правца Русије и погодила складишта нафте.
Раније у недјељу, летонска премијерка Евика Силина затражила је његову оставку, рекавши да противдронски системи нису били довољно брзо распоређени.
За новог министра одбране именовала је пуковника летонске војске Раивиса Мелниса.
Летонија и Литванија у четвртак су позвале НАТО да појача противваздушну одбрану у њиховом региону након што су два дрона прелетјела руску границу и погодила складиште нафте у Летонији.
Украјински министар одбране Андриј Сибиха потврдио је да су дронови украјински.
Напоменуо је да су дронови улетјели у Летонију због "руског електронског ратовања које је намјерно преусмјерило украјинске дронове са њихових циљева у Русији".
Као одговор на инциденте са дроновима, Украјина разматра слање стручњака који би помогли у јачању ваздушне безбједности изнад балтичких држава, преноси "Индекс".
