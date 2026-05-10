Згазиће вас: Орбан послао поруку Петеру Мађару

Аутор:

АТВ
10.05.2026 20:07

Виктор Орбан и Петер Мађар
Фото: Tanjug/AP

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан поручио је да Мађари не смију да дозволе страним елитама да умјесто њих доносе одлуке о њиховој будућности.

“Нова екипа мора веома јасно да схвати једну ствар: ако се не борите за Мађарску у Бриселу, они ће вас згазити”, написао је Орбан на мрежи Икс.

Кристијан Шмит

БиХ

Кристијан Шмит већ потврдио да одлази: Пише њемачки медиј

Орбан је нагласио да би одустајање од патриотског става и продавање суверености за новац или политичко одобравање била историјска грешка.

“Страним елитама не смије да се дозволи да умјесто нас одлучују о нашој будућности”, закључио је Орбан.

