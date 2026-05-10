Тежак удес у БиХ, дијелови аута и мотора свуд по путу

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на улазу у Сарајево, гдје су се сударили путнички аутомобил и мотоцикл.

Према фотографијама са мјеста несреће, од силине удара дијелови мотоцикла и возила остали су расути по путу, док је саобраћај на овој дионици био отежан и успорен, пише "Црна-Хроника".

На мјесту несреће окупио се већи број грађана и возача који су покушавали помоћи унесрећенима до доласка хитних служби.

Економија Поново долази до промјене цијена прасића

За сада није познат степен повреда учесника несреће, нити околности под којима је дошло до судара.

Возачима се савјетује додатни опрез приликом уласка у Сарајево, посебно на дионицама са појачаним саобраћајем мотоциклиста и аутомобила.