Поново долази до промјене цијена прасића

АТВ
10.05.2026 19:30

Уочи Ђурђевдана, цијена прасића ишла је и до 10 КМ по килограму живе ваге. Ипак, цијена је у просјеку била нешто јефтинија него претходних година.

"Килограм живе ваге уочи Ђурђевдана у просјеку је коштао 8 КМ, а ријеч је о прасићима до 30 килограма. Цијена прасића нешто мање килаже ишла је и до 9 КМ. Такође, у вишим крајевима, у којима свињогојство није традиција, препродавци су килограм живе ваге продавали и по 10 КМ", каже Маљчић за "Српскаинфо".

Не крије да су узгајивачи, кад је ријеч о продаји, за Ђурђевдан прилично добро прошли.

"Цијена око ове славе није била ни ниска ни висока, тако да је потражња била добра. Такође, Ђурђевдан је слава коју обиљежава велики број грађана, а долази убрзо послије Васкршњег поста. Људи су се, наиме, пожељели меса, тако да је, све наведено, утицало на пораст потражње за прасићима", објашњава Маљчић.

Како каже, килограм живе ваге и даље је око 8 КМ, али не задуго.

"Бар по досадашњој пракси, ускоро ће доћи до појефтињења, па би килограм могао појефтинити на 7 КМ. Разлог је мања потражња, која ће на снази бити све до љета, кад креће сезона масовнијег окупљања људи, славља, свадби, крштења", истиче Маљчић.

Тада би, према његовим ријечима, опет могло да дође до поскупљења.

Након завршетка љета, потражња за овом робом пада, и тако је све до пред зиму кад, опет, крећу славе, те новогодишњи и божићни празници. У том периоду, потражња опет расте, све до Светог Јована.

Подсјетимо, уочи Ђурђевдана прошле године. цијена прасића ишла је и до 12 КМ по килограму живе ваге.

