Погледајте како тече изградња ауто-пута Београд - Сарајево

Прије више од десет година ауто-пут Сарајево – Београд помпезно је најављен као стратешки интерес за БиХ и Србију. Да то, заиста, и јесте, потврђује и струка.
Изградња дионице ауто-пута Кузмин–Сремска Рача у Србији, с новим мостом преко ријеке Саве, у завршној је фази.
Укупне дужине око 18 километара, с мостом преко ријеке Саве, представља дио пројекта изградње ауто-пута Е-761, Београд - Сарајево.
Траса је пројектована као класичан ауто-путни профил, са два коловоза, сваки са по двије возне и једном зауставном траком, раздвојена централним појасом. Пројектована брзина кретања износи до 130 километара на сат.
Почетак саобраћајнице предвиђен је у близини постојеће денивелисане раскрснице Кузмин на ауто-путу Београд - Загреб и води све до постојећег граничног прелаза код Сремске Раче.
Изградња дионице ауто-пута има изузетан геостратешки значај, јер ће повезати Србију и БиХ и омогућити везу са Панеуропским коридорима.
На бх. страни треба изградити чак 133 моста и 53 тунела. Тек 2022. усаглашене су двије трасе: једна преко Тузле и Бијељине из Београда и друга преко Пала, Рогатице и Вишеграда.
Већина пројеката још је у фази идејних рјешења и студија.
