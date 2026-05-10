Logo
Large banner

Погледајте како тече изградња ауто-пута Београд - Сарајево

Аутор:

АТВ
10.05.2026 16:10

Коментари:

0
Београд - Сарајево ауто-пут
Фото: Screenshot / YouTube

Прије више од десет година ауто-пут Сарајево – Београд помпезно је најављен као стратешки интерес за БиХ и Србију. Да то, заиста, и јесте, потврђује и струка.

Изградња дионице ауто-пута Кузмин–Сремска Рача у Србији, с новим мостом преко ријеке Саве, у завршној је фази.

Укупне дужине око 18 километара, с мостом преко ријеке Саве, представља дио пројекта изградње ауто-пута Е-761, Београд - Сарајево.

Однос на плажи

Љубав и секс

Препустили се страстима на плажи и умало добили батине

Траса је пројектована као класичан ауто-путни профил, са два коловоза, сваки са по двије возне и једном зауставном траком, раздвојена централним појасом. Пројектована брзина кретања износи до 130 километара на сат.

Почетак саобраћајнице предвиђен је у близини постојеће денивелисане раскрснице Кузмин на ауто-путу Београд - Загреб и води све до постојећег граничног прелаза код Сремске Раче.

Изградња дионице ауто-пута има изузетан геостратешки значај, јер ће повезати Србију и БиХ и омогућити везу са Панеуропским коридорима.

МВ Ходиус хантавирус

Свијет

Познато гдје је био нулти пацијент који је оболио од хантавируса

На бх. страни треба изградити чак 133 моста и 53 тунела. Тек 2022. усаглашене су двије трасе: једна преко Тузле и Бијељине из Београда и друга преко Пала, Рогатице и Вишеграда.

Већина пројеката још је у фази идејних рјешења и студија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ауто-пут Београд - Сарајево

Београд - Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нафта

Економија

Залихе нафте у свијету се троше рекордном брзином

7 ч

0
Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

Економија

Њемачка уводи промјене у пензионом систему: Ево шта се мијења

8 ч

0
Zagreb Hrvatska

Економија

Предузетник из Српске преузима култне хрватске брендове

1 д

0
Црвене јагоде

Економија

Стигле прве домаће јагоде и трешње, ово су цијене

1 д

0

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner