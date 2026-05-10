Logo
Large banner

Препустили се страстима на плажи и умало добили батине

Аутор:

АТВ
10.05.2026 16:03

Коментари:

0
Однос на плажи
Фото: Screenshot / X

На друштвеној мрежи Икс освануо је снимак једног пара са плаже како размјењује страсно њежности док се около сунчају и купају породице са дјецом.

Током љетног одмора на једној плажи, непознати пар је изазвао велику пажњу јавности својим понашањем.

крузер

Свијет

Познато гдје је био нулти пацијент који је оболио од хантавируса

Наиме, усред дана, пред бројним купачима, потпуно су се препустили страстима и отворено размјењивали њежности и то на начин који је многима дјеловао непримјерено, посебно због присуства дјеце и породица у околини.

Иако је дјеловало да ће се пар потпуно препустити тренутку, ситуацију је прекинуо један мушкарац који им је пришао и полио их водом у покушају да их "охлади".

То, међутим, није прошло мирно пар је реаговао бурно, и чинило се да је физички сукоб неизбјежан. У посљедњем тренутку умијешао се још један купач и успио да смири тензије.

Делтаплан змај

Србија

''Најлуђи'' Србин икада кренуо флашом урина на НАТО базу

Видео снимак овог догађаја брзо је постао виралан, а на друштвеној мрежи Икс изазвао је лавину коментара више од 7.500 корисника је изразило своје мишљење, већином негативно. Људи су углавном били шокирани, наводећи да такво понашање припада приватности, а не јавним мјестима.

Неки од коментара су били у стилу:

  • "Нађите собу"
  • "Неприкладно и непоштовање према осталима на плажи"
  • "Било је дјеце ту, гдје је граница?"
  • "Само што нису имали с*кс јавно"
  • "Одвратно, немају срама"!

Са друге стране, мањи број корисника стао је у одбрану пара, критиковали оног који их је полио водом и оптужили га за љубомору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плажа

Сексуални односи

љубав и секс

партнерски однос

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саурора Грејс жена којој жене плаћају да спава с њиховим синовима

Љубав и секс

Жене јој плаћају да има односе с њиховим синовима

2 д

0
Љубавни пар

Љубав и секс

Како причати са партнером о интими без нелагоде

1 седм

0
Љубав. вјенчање

Љубав и секс

Шта су црвене линије у вези?

1 седм

0
Мушкарац и жена сједе на каучу и гледају у телефон.

Љубав и секс

Брачни пар открио своје необичне навике: ''Муж тражи да спавам сад другим мушкарцима''

1 седм

0

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner