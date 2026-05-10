Препустили се страстима на плажи и умало добили батине

На друштвеној мрежи Икс освануо је снимак једног пара са плаже како размјењује страсно њежности док се около сунчају и купају породице са дјецом.
Током љетног одмора на једној плажи, непознати пар је изазвао велику пажњу јавности својим понашањем.
Наиме, усред дана, пред бројним купачима, потпуно су се препустили страстима и отворено размјењивали њежности и то на начин који је многима дјеловао непримјерено, посебно због присуства дјеце и породица у околини.
Иако је дјеловало да ће се пар потпуно препустити тренутку, ситуацију је прекинуо један мушкарац који им је пришао и полио их водом у покушају да их "охлади".
То, међутим, није прошло мирно пар је реаговао бурно, и чинило се да је физички сукоб неизбјежан. У посљедњем тренутку умијешао се још један купач и успио да смири тензије.
Видео снимак овог догађаја брзо је постао виралан, а на друштвеној мрежи Икс изазвао је лавину коментара више од 7.500 корисника је изразило своје мишљење, већином негативно. Људи су углавном били шокирани, наводећи да такво понашање припада приватности, а не јавним мјестима.
Неки од коментара су били у стилу:
Са друге стране, мањи број корисника стао је у одбрану пара, критиковали оног који их је полио водом и оптужили га за љубомору.
September 3, 2024
