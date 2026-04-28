Брачни пар открио своје необичне навике: ''Муж тражи да спавам сад другим мушкарцима''

Иако на први поглед дјелују као обичан брачни пар, Меди и Кајл живе живот који многи на овим просторима не могу ни да замисле. Ова жена, којој често говоре да изгледа невино, као "учитељица" или "библиотекарка", јавно признаје да редовно спава са другим мушкарцима и то уз потпуни благослов и навијање свог мужа.
Заједно су већ 17 година, а све је почело када су одлучили да разбију монотонију и потраже мало узбуђења правећи спискове забавних ствари које би могли да пробају. Након покушаја свингераја за који су брзо схватили да им не одговара, Кајл је признао шта га заправо највише узбуђује, идеја да Меди излази сама и спава са странцима.
– У основи, то значи спавање са мушкарцем који није твој муж – објашњава Меди свој такозвани “hotwife” (врућа жена) начин живота, у којем удата жена доводи друге мушкарце у брачни кревет.
Оно што је многима незамисливо, за њих је рутина. Пар заједно сједи и на апликацији Тиндер бира мушкарце са којима ће Меди изаћи. Кајлово одобрење јој, како каже, даје невјероватно самопоуздање прије изласка, па су чак на телефону све док она не стигне на састанак.
А док је она са другим мушкарцем, Кајл сједи код куће и “ум му лута на све стране” од ишчекивања и неизвјесности, јер не зна шта се тачно у том тренутку дешава.
Након “акције”, слиједи оно због чега све ово и раде – такозвано “поновно освајање”. Меди се враћа кући, детаљно препричава Кајлу своја осјећања и искуства, а затим имају најинтензивније интимне односе. “То је најбољи дио”, тврди Кајл, истичући да чак и ако јој други мушкарац “створи лептириће у стомаку”, то не значи да она тог мушкарца воли више од свог мужа.
Њихов бизарни хоби прерастао је у уносан бизнис. Након што су им фотографије процурјеле на Твитеру, отворили су ОнлиФанс који је “експлодирао”. Кајл сада стоји иза камере и снима своју жену са другим мушкарцима, истичући да је тако све “још неваљалије” јер их он директно посматра. Зарада је била толика да су обоје напустили дотадашњи посао продаје намјештаја.
Ипак, ова екстремна слобода изазвала је хаос у њиховом окружењу! Прави скандал настао је када се један од комшија претплатио на њен профил и показао њене снимке цијелом селу.
– Маме у школи не разговарају са мном и упућују ми прљаве погледе – признаје Меди, док згрожени људи Кајла редовно питају како може да буде тако слаб и то дозволи својој жени.
Иако их околина осуђује и сматрају се искљученим из локалне заједнице, Меди и Кајл тврде да никада нису били срећнији. Оштро одбацују оптужбе да је ово што раде превара, јер код њих у браку нема лажи, скривања, нити непристајања.
Занимљиво је да, када се камере угасе, они воде прилично миран живот. Тврде да су заправо невјероватни “штребери” који обожавају да играју друштвене игре, док Меди у слободно вријеме слаже Рубикову коцку.
– Он је мој најбољи пријатељ – закључује Меди о свом супругу који јој бира љубавнике, пише ЖенаБлиц.
