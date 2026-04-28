Тетка, да ли то убијаш миша: Дјеца из кревета слушала како им коље мајку због зета

Упркос разлици од седам година, сестре Сабах и Саима Кан биле су толико блиске да су комшије мислиле да су близнакиње.
Биле су нераздвојне и све су радиле заједно – од одласка у куповину до преузимања Саимине дјеце из школе. Живјеле су под истим кровом са својим родитељима, у мирној и уредној породичној кући у енглеском граду Лутон.
Србија
Не отварајте ове мејлове! Један клик вас може скупо коштати
Међутим, иза те идиличне слике крила се мрачна тајна. Сабах (27) потајно је мрзила своју старију сестру, чезнући за оним што је Саима (34) имала - њеним супругом, таксистом Хафизом Рехманом.
Сабах и Хафиз су започели четворогодишњу аферу. Пар би се крадом састајао у његовом аутомобилу, па чак и у самој породичној кући док је Саима била на послу. Када је Хафиз коначно покушао да прекине ову везу, Сабах је сковала монструозан план да убије сестру и задржи га само за себе.
Сабах је прво платила 5.000 фунти једном врачу из Пакистана да баци клетву на њену сестру. Када је тај наивни план пропао, одлучила је да преузме ствар у своје руке и сама јој пресуди.
Једне вечери, намамила је Саиму да раније дође са посла и напала је кухињским ножем чим је крочила у ходник. Сабах ју је избола 68 пута, са таквом свирепошћу да јој је готово одрубила главу.
Када је бука пробудила Саимино четворо уснуле дјеце, једно од њих је из собе повикало: "Тетка, да ли то убијаш миша?"
Када је полиција стигла, Сабах је тврдила да је њена сестра брутално убијена током пљачке која је пошла по злу. Ипак, детективи и порота су убрзо прозрели њену превару, а Сабах је осуђена на доживотну робију због језивог злочина.
Десет година касније, Саимини и Сабахини родитељи и даље живе у истој кући, али одбијају да говоре о породичној трагедији. Са друге стране, поставља се питање шта се догодило са мушкарцем због којег је убиство почињено.
Иако је на суду и током изјављивања саучешћа изигравао ожалошћеног мужа, "Дејли мејл" открива да Хафиз није дуго туговао.
Вратио се у своје родно село Гулпур у Кашмиру, гдје се на интимној церемонији оженио другом женом. Убрзо ју је довео у Лутон, гдје су у међувремену добили двоје дјеце.
Свијет
Пуцњава у Атини: Старац (89) ранио пет особа
Извор наводи да га је шира породица одбацила због невјерства. Ипак, и даље га често виђају како довози дјецу коју има са Саимом у посјету баби и деди,у исту кућу у којој им је мајка убијена. Хафиз се никада не усуђује да уђе на посјед. Умјесто тога, паркира аутомобил низ улицу.
"Послије свега што се десило, он више није омиљен у породици. Саима и Хафиз су потицали из исте шире породице, што је додатно закомпликовало ситуацију и довело до тога да се родбина потпуно дистанцира од њега", рекао је један породични пријатељ.
23. маја 2016. године, Саимини и Сабахини родитељи су се заједно са Хафизом вратили са једне сахране око 23 часа, затекавши призор попут оног из хорор филма. Најстарија кћерка лежала је мртва у локви крви, док је Сабах била неповријеђена, али потпуно прекривена сестрином крвљу.
Тврдила је да се туширала и да је, по изласку из купатила, затекла сестру беживотну. У почетку нико није сумњао у њу, било је незамисливо да би она наудила Саими.
Занимљивости
Она никада не окреће леђа: Жена рођена у овом знаку воли најискреније
"Пробудио ме је врисак њихове мајке. Када смо изашли напоље, болничари су већ стигли. Сабах ме је тада чак замолила да уђем у кућу и провјерим да ли су дјеца добро. Дјеловала је потпуно смирено, као да се ништа није десило. Тај степен прибраности није био нормалан", присјетио се комшија који живи у истој улици.
Истина је брзо испливала на површину. Сабах је сестру убила кухињским ножем који је купила у Теску само дан раније. Крваву одјећу и оружје угурала је у кесу за ђубре и сакрила их испод картонских кутија у својој соби, гдје су их детективи убрзо пронашли.
Током истраге, мрачни детаљи афере изашли су на видјело: Хафиз је одбијао да користи контрацепцију, те је Сабах остала трудна током афере и била приморана на абортус како не би била откривена.
Наука и технологија
Популарна апликација више неће бити доступна на овим телефонима
Хафиз није планирао да остави супругу, али Сабах га је жељела "искључиво за себе". Када је предложио да се он, Саима и деца иселе из породичне куће како би се дистанцирао од Сабах, она је схватила да мора да уклони сестру.
У бјесним порукама, називала је Саиму "кучком" и обећавала Хафизу да ће јој "ишчупати срце". Претраживала је интернет тражећи појмове попут отровне змије, како унајмити убицу и 16 корака како убити некога и не бити ухваћен.
Свјетла у кући су те ноћи била угашена тачно осам минута, током којих је Сабах дивљачки напала сестру.
Друштво
Фонд ПИО исплаћује пензије за 2.200 корисника у Аустрији
Да би прикрила злочин, разбила је прозор, глумећи провалу. На снимцима са полицијске камере (бодyцам) видјело се како неубједљиво објашњава да се исекла на срчу док је покушавала да "заустави крварење" својој сестри.
Током суђења, Хафиз је покушао да умањи своју улогу, тврдећи да је четири године био присиљаван на односе. Ипак, адвокат одбране је открио да се он чак распитивао да ли је по исламу дозвољено оженити снају, и да су наставили да имају односе све до неколико дана пред убиство.
Хроника
Брат убио брата па покушао самоубиство?
На суду је речено да је Сабах била "усамљена особа са историјом менталних проблема". Иако је одбрана тврдила да ће је кајање пратити до краја живота, она није показала апсолутно никакве емоције када је осуђена на доживотни затвор са минималном казном од 22 године.
Њена жалба из 2017. године глатко је одбијена, уз образложење судија да изречена казна за тако "страшно и брутално убиство" нипошто није претјерана.
