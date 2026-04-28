Популарна апликација више неће бити доступна на овим телефонима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Воцап је једна од најпопуларнијих апликација за дописивање на свијету, коју користе и власници нових и старијих паметних телефона.
Ове друге у 2026. чека непријатно изненађење апликација компаније Мета престаће да ради на старијим верзијама Андроида у септембру. Ипак, ово ће важити само за заиста веома старе уређаје.
Воцап је већ дуго саставни дио свакодневног коришћења паметних телефона. Ова апликација је често најважнији алат за приватне поруке, породичне разговоре и брзу комуникацију. Међутим, како би обезбиједила сигурност услуге, компанија Мета редовно уводи нове функције и техничка ажурирања.
То, међутим, има и своју лошу страну: подршка за старије оперативне системе се повремено укида. У таквим случајевима Воцап престаје да ради на неким телефонима. То ће се ускоро поново догодити многим старијим уређајима.
Воцап ће у септембру 2026. повећати минималне системске захтјеве за Андроид. Иако компанија то још није званично објавила, ВАБетаИнфо наводи да апликација обавјештава кориснике путем видљивог обавјештења унутар саме апликације.
Према тим информацијама, од 8. септембра 2026. Воцап ће радити само на телефонима са Андроидом 6 “Марсхмаллоw” или новијим. Раније су биле довољне верзије Андроида 5.0 и 5.1 (“Лолипоп”).
Верзију оперативног система на свом уређају можете провјерити у Подешавањима. У зависности од произвођача, та информација се налази у менијима попут “О телефону” или “Информације о софтверу”.
Обично телефон такође показује да ли је доступно ажурирање. Ако јесте, инсталирајте га како бисте имали најновију верзију система. Ако уређај и даље има Андроид 5.1 или старији, корисници би требало да размисле о куповини новог телефона како не би изгубили приступ Воцап.
Гашење подршке за Воцап вјероватно неће погодити велики број корисника. Верзије Андроида које више неће бити подржане су застарјеле и ријетко се користе – према најновијим подацима које је анализирао 9то5Гоогле, Андроид 5.1 је присутан на само 0,3 одсто уређаја, док је Андроид 5.0 заступљен на 0,1 одсто.
Ипак, имајући у виду да у свијету постоји око 4 милијарде активних Андроид уређаја, то и даље значи релативно велики број телефона који користе застарјелу верзију система, пише Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
55
12
50
12
47
12
42
12
36
Тренутно на програму