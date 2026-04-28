Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде

У загребачким Гајницама синоћ око 22.40 сати дошло је до напада у којем је тешко повријеђен малољетник.
Како је саопштила полиција, у Парку 101. бригаде Хрватске војске, након физичког сукоба непознати починилац напао је малољетника оштрим предметом.
Са тешким повредама превезен је у Клинику за дјечије болести, гдје му је пружена љекарска помоћ.
Починилац је у бјекству, а полиција спроводи криминалистичку истрагу и утврђује све околности напада.
Полиција случај третира као покушај убиства.
