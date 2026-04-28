Logo
Large banner

Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде

Аутор:

28.04.2026 11:28

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У загребачким Гајницама синоћ око 22.40 сати дошло је до напада у којем је тешко повријеђен малољетник.

Како је саопштила полиција, у Парку 101. бригаде Хрватске војске, након физичког сукоба непознати починилац напао је малољетника оштрим предметом.

Најновија вијест

Са тешким повредама превезен је у Клинику за дјечије болести, гдје му је пружена љекарска помоћ.

Починилац је у бјекству, а полиција спроводи криминалистичку истрагу и утврђује све околности напада.

Полиција случај третира као покушај убиства.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Загреб

повријеђен малољетник

Полиција

физички напад

болница

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner