Уводе се нова правила за стране раднике у Хрватској

АТВ
28.04.2026 09:32

Фото: АТВ

Стижу нова правила за стране раднике у Хрватској. Измјене Закона о странцима Влада је упутила у Сабор. За стране раднике основно знање хрватског језика постаје обвеза.

Према новом Закону, они који након годину дана боравка буду хтјели продужити радну дозволу мораће положити испит.

Полагаће се основна А1.1 ниво, што је 70 школских сати. На том нивоу учи се уз једноставније задатке.

Трошкове учења и испита сноси послодавац. Синдикати тврде да мјера значи искључиво обавезу полагања, не и доступне курсеве.

За учење хрватског језика преко ваучера ХЗЗ-а, у цијелој прошлој години одобрено је 211 захтјева, у овој већ двоструко више – 481. Обвезни испит на снагу би ступио сљедеће године.

Синдикати су се побунили казавши како курсеви нису доступни те да ће ово подстаћи флуктуацију, али и фалсификовање докумената, преноси Н1.

