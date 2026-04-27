Откривено одакле долазе пријетећи мејлови: "Највјероватније из иностранстрва"

Коментари:0
Министар унутарњих послова Давор Божиновић изјавио је да су масовне дојаве о постављеним бомбама широм Хрватске упућене из иностранства.
Божиновић је истакао да истрага даје резултате и да је додатно интензивирана међународна сарадња кроз спровођење европских истражних налога, доказних радњи и поступака.
Према незваничним информацијама, истрагом, коју спроводи полиција и Безбједносно-обавјештајна агенција, утврђено је да се сервери са којих поруке долазе налази у једној балтичкој држави, али се и даље покушава доћи до ИП адресе, што је изузетно тешка операција, пише Јутарњи лист.
До сада су многобројне образовне, медијске и привредне институције у Хрватској добиле више стотина порука о постављеним експлозивним средствима.
У Хрватској се прибојавају и на могући утицај оваквих дојава хотелима, аеродромима или на трајектима с обзиром на предстојећу туристичку сезону, наводи Јутарњи.
Додаје и да извори тврде да су особе које шаљу ове поруке могле потпуно анонимно закупити сервер у једној од балтичких држава с којег се шаљу поруке, док се оне налазе у било којој држави свијета, па и Хрватској.
С обзиром на учесталост порука, њихову количину и истрајност у њиховом слању, могло би се закључити да је ријеч о озбиљнијој организацији или чак државно спонзорисаној операцији, пише лист.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
20
53
20
34
20
29
20
21
20
19
Тренутно на програму