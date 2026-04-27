Најбржа пита из тигања која се спрема за 10 минута: Укус је чиста фантазија

27.04.2026 19:36

Фото: Pexel/ Abdullah Öğük

Овај рецепт се ослања на течно тијесто, које доста подсјећа на оно за америчке палачинке. Међутим, краси га пун укус праве гибанице.

За припрему ове пите нису вам потребне специјалне намирнице, већ само оне које већ имате у својој кухињи. Без развлачења кора и дугог чекања, добићете савршено мекану и ваздушасту питу која мирише на прави дом.

Састојци:

  • 2 јајета (пожељно собне температуре)
  • 200 мл јогурта (густог или обичног)
  • 150 г сира (најбоље старог, масног сира који се лако мрви)
  • 1 шоља брашна (око 200 г)
  • 1/2 кесице прашка за пециво

Прстохват соли и мало уља или путера за пржење

Миксером умутите два јајета и јогурт, па додајте брашно, прашак за пециво и прстохват соли. Након што сте све састојке добро умутили, додајте сир и промешајте смјесу варјачом.

Загријте тигањ на средњој температури и премажите га путером.

Излијте смјесу и кашиком је поравњате тако да дебљина не прелази 1,5 цм. Ово је кључно како би се унутрашњост добро испекла, док спољашњост постаје хрскава и златна, пише Супержена

Обавезно поклопите тигањ током првих 4 до 5 минута печења на лаганој ватри. Пара под поклопцем помаже пити да нарасте и постане невјероватно мекана изнутра.

Када ивице постану тамније, окрените питу помоћу шпатуле и пеците још пар минута без поклопца.

Више из рубрике

Соколски дом у Бијељини без употребне дозволе

Друштво

Соколски дом у Бијељини без употребне дозволе

1 ч

0
Саобраћај обустављен гужва колона

Друштво

Обустављен саобраћај преко граничног прелаза Изачић, пао систем

5 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

5 ч

0
Институт набавио серум против уједа змије: Количина довољна за двије године

Друштво

Институт набавио серум против уједа змије: Количина довољна за двије године

8 ч

0

  • Најновије

20

53

Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

20

34

Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

20

29

Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

20

21

Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

20

19

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

