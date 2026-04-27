Соколски дом у Бијељини без употребне дозволе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поступајући по пријави за инспекцијску контролу Републичка урбанистичко-грађевинска инспекција извршила је ванредну контролу употребе објекта јавне намјене Соколски дом у Бијељини.
"Увидом у предочену документацију утврђено је да након извршене санација и реконструкције предметног објекта, за исти није прибављена употребна дозвола. Обзиром на утврђене неправилности, инспектор је донио Рјешење којим је наложено правном лицу Граду Бијељина, односно Одјељењу за друштвене дјелатности које је носилац санације и реконструкције предметног објекта, да у року од 60 дана прибави одговарајућу употребну дозволу за објекат јавне намјене Соколски дом", навели су из Инспектората Републике Српске.
Додају да је чланом 171. Закона о уређењу простора и грађењу прописано да ће инспектор наложити да се прибави употребна дозвола за објекат или дио објекта који се користи без употребне дозволе и одреди рок за њено прибављање, који не може бити дужи од 60 дана.
Након истека дефинисаног рока, инспектор ће извршити контролни преглед, а од чијег исхода зависи даљи ток поступка.
